¡Auxilio! Estamos en una crisis de basura

Todos tenemos que poner nuestro granito de arena.

Las gremiales de recolectores de basura en la metrópolis han anunciado un paro en su servicio a partir de mañana. Esto no es solo un paro: es un síntoma profundo de la crisis de basura que hemos creado. Esta es una realidad que no podemos seguir ignorando ni fingir que todo está bien mientras los guatemaltecos seguimos haciendo basura como que no hubiera un mañana.



¿Qué pasaría si los invisibles (mal llamados “basureros”, ya que ningún ser humano debería recibir ese nombre) dejan de llegar a tu casa para hacer desaparecer la basura que tú generaste? Te tocará lidiar con el caos y los malos olores de los desechos que produces día a día. Es momento de que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad de los residuos que generamos. También es hora de que cada municipalidad implemente un sistema de recolección y manejo responsable, tal como lo establece el artículo 68 del Código Municipal y el acuerdo gubernativo 164-2021.



El vertedero de la zona 3 está en crisis. Es un terreno alquilado por la Municipalidad de Guatemala donde se depositan los desechos de 14 municipios, casi sin tratamiento alguno. Es un lugar sumamente inapropiado para verter basura, ya que en su fondo pasa el río La Barranca, que además recibe la descarga de un colector que mezcla aguas negras con aguas de lluvia. Cuando llueve, la presión generada impulsa la basura hacia el río Las Vacas, considerado uno de los más contaminados y contaminantes del planeta.

Este río luego se une al Motagua, transportando nuestra basura hasta las playas de Honduras, destruyendo el arrecife mesoamericano, el segundo más importante del mundo. Los daños sociales, económicos y ambientales que los guatemaltecos estamos provocando son incalculables. Sí, estamos en una crisis. ¿De quién es la culpa? De todos. Es una corresponsabilidad entre vecinos, alcaldes, el gobierno central y el sector privado. ¿Cómo salimos de esta crisis? Con sentido de urgencia, empezando por nosotros mismos.

Toma nota, te dejo cinco acciones que puedes realizar desde casa para ser parte de la solución desde ya:

Cada uno de nosotros tiene el llamado de limpiar Guatemala y dejar de contaminarla. El cambio empieza en mí.

Escríbele a tu alcalde y exige un sistema de clasificación de desechos y un manejo responsable para evitar que los residuos lleguen a los vertederos y contaminen. No uses desechables como el duroport, bolsas plásticas, pajillas ni otros objetos de un solo uso. Estos generan una enorme cantidad de basura innecesaria que agrava el problema. ¡Reduce!. Separa tus desechos en Reciclables, Orgánicos y No-Reciclables, de acuerdo con el acuerdo gubernativo 164-2021. Con tus reciclables limpios, secos y aplastados, llévalos a puntos de reciclaje. Contrata un servicio de recolección de reciclables o entrégaselos al Camión Amarillo, siempre que garantice que serán vendidos para su entrada en la economía circular, evitando que lleguen a los vertederos. Con esto puedes reducir hasta un 25% de los desechos que antes enviabas al vertedero. Con tus residuos orgánicos, haz compost en casa o contrata un servicio que lo haga por ti. ¡Esto puede solucionar hasta el 50% de los residuos que antes enviabas al vertedero! Con estas acciones puedes reducir desde tu hogar hasta un 75% de la contaminación que generabas al mezclar tus desechos. Si lo hago bien, impacta a toda mi comunidad; si lo hago mal y tiro la basura en la calle o la mezclo y se va al vertedero, daño todo el ecosistema y afecto a mi entorno, a mi país e incluso a países vecinos. No eres neutro. Cada uno de nosotros tiene el llamado de limpiar Guatemala y dejar de contaminarla. El cambio empieza en mí.

