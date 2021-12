Avanza la ola verde

La marihuana prospera en los países desarrollados. Le ponen apellidos como medicinal, recreativa, para bajar la ansiedad, etc. Se aprecian tiendas con una clientela numerosa. En ellas, se encuentra una amplia variedad de personas, de todas edades, sexo, género, vestiduras etc. Muchos de los clientes pertenecen a religiones donde se prohíbe el consumo de bebidas fermentadas o alcoholes. En Europa, dado el incremento de la población no cristiana, se fomenta esta entretención.

El mecanismo de proyección psicológica echa la culpa a otros en vez de reconocer la propia. Antonio Mosquera Aguilar

Aunque, desde 2017, las tiendas bajo justificación medicinal, operan libremente en Alemania. La mayoría es contraria a la libre comercialización. Según la encuesta de Forsa, hecha en octubre recién pasado, un 59% se opone a la liberalización. Curiosamente, el 39%, entre 14 a 29 años son favorables; empero, las personas entre 30 y 44 años lo son en un 41%. O sea, se trata de un vicio de los viejos y no de los jóvenes.

El nuevo gobierno alemán está empeñado en promover el consumo. Esta semana se anunció la circulación de boletos de transporte de €8.8, impregnados con aceite de marihuana, para uso en viaje o para comerse. Se justifica la venta bajo el supuesto de combatir la ansiedad generada por la presión de las actividades navideñas. No obstante, la Canadian Medical Association Journal 07.09.2021, publicó que el consumo de marihuana duplica el riesgo de ataque al corazón, frente a quienes no lo hacen.

36 estados de EUA han aprobado el consumo de marihuana. Durante la pandemia, aumentó en un 67%, las ventas en diferentes presentaciones: barras con chocolate, dulces de glucosa, o directamente la hierba para fabricar un porro. Como acontecía a inicios del siglo XX, cuando su consumo era permitido, la mayoría de adictos son personas sin hogar. Lo que denota la existencia de conflictos de personalidad debidos a la dureza de la vida. Los consumidores, especialmente los fumadores en exceso, suelen sufrir choques o crisis alimentarias. Pierden el apetito y adelgazan excesivamente. Parecen estar sufriendo una enfermedad terminal, pero afortunadamente no fallecen; simplemente se adelgazan hasta el extremo.

Aunque la hierba tiene dos efectos psicotrópicos contradictorios: activa la alerta o produce sopor, los estudiantes suelen consumirla, pues estimula la memoria. Se creen más listos y por disminuir el sueño, permite aumentar la jornada de estudio. Un fósforo, no dura para siempre; en igual forma, el consumo dilatado produce tartamudez, exaltación verborreica y falsa memoria. Por dicha razón, se dice que los marihuanos son mentirosos, sin advertirse la complejidad del mecanismo neuronal. De igual forma, son rápidos en las respuestas; aunque, a veces, son belicosas y faltas de sentido. Suele incentivar la personalidad agresiva, por ello, es utilizada para ayudar en las guerras a los combatientes.

En la Edad Media, el viejo de la montaña, un caudillo militar del medio oriente, había formado un ejército de marihuanos. Cuando llegaba un embajador, demostraba su poder ordenando a sus seguidores lanzarse al vacío desde lo alto de su castillo. Se convirtieron en una organización de sicarios llamada hachisin, por consumir hachís, un preparado de marihuana. La palabra originó el término asesino.

La Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs) del Departamento de Estado busca reducir el crimen internacional e ingreso de las drogas ilegales, a EUA. No hace falta indicar su éxito pues las sociedades desarrolladas están comprometidas con la sobriedad, continencia y templanza, como se observa.