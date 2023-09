Back to basics

Al igual que en la serie Mad Men, inspirada en la época de oro de la publicidad que nació en 5th Avenue de Nueva York, cuando se dejaba el corazón tras cada idea.

Y es que esa “Big Idea” lograba diferenciar las marcas, encontrando su espacio en el mercado a través de la originalidad, el impacto, la relevancia y la consistencia.

Con esa misma pasión y amor a nuestra carrera, las agencias de publicidad cambiamos, siguiéndole el paso a la extrema velocidad que hoy viaja la comunicación.

Partiendo de esto, descubrimos que era imperativo avanzar a tal velocidad, que sí necesitábamos actualizarnos y aprovechar, de la mejor manera, las nuevas plataformas como la vía para llegar a tantos mercados; cada uno un mundo diferente con sus propios hábitos.

Información, actualización, data. Todo lo que el cambio conlleva. Algunos tenemos claro el tema; de hecho, es parte de nuestro día a día.

Pero, dentro de este mundo digital, que es una burbuja de números, colores, clicks, links, scrollear y tanta información, aprendimos.

Aprendimos a ir más lejos aún. A tomar aire y llegar hasta el corazón para rescatar eso que palpita y le da una razón de ser a cada estrategia de comunicación, a cada campaña, a cada marca, que es el concepto.

Es esa idea “picante” que le da la personalidad al mensaje de una marca; llamémosle magia, veneno, quiebre, gimic, como se quiera decir; es lo que logra que nos volteen a ver.

Es como el alma para los seres humanos; es lo que conecta con sus compradores. Su esencia es todo. Es regresar a lo básico y, casi que, a la hoja en blanco.

¿Cómo logramos una idea tan buena que impacte, sea diferente y rebase las expectativas del cliente que confió en nosotros?

No veo otro camino que pensando algo nuevo, disruptivo y que pueda vivir consistentemente en todos los medios; que no se desvíe al nacer y que su corazón (el concepto) no se vaya para otro lado o mucho menos, desaparezca.

Es regresar a lo básico: Mientras ese concepto de la marca tenga vida, los medios ATL, BTL o digitales siempre serán la vía para hacerlo llegar a nuestro grupo objetivo. Esto no puede ser al revés.

Por eso es que existimos las agencias de publicidad, porque además de ser el brazo derecho de nuestros clientes y luchar junto a ellos para alcanzar sus metas, somos sus socios comerciales.

Sus ojos al mundo, los que nos mantenemos atrincherados pensando en aquel “¡ajá!” que sobresalga en esta guerra comercial que es el mercado.

¡Que viva la publicidad!