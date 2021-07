Back to the future

Más o menos a finales de mayo sonreí al refrescar mi bandeja de entrada de correo electrónico. Recibí la invitación y enlace para conocer de primera mano el nuevo modelo de competencias para la gestión de recursos humanos. Mi mentor, Dave Ulrich, gurú en el tema y con quien tenemos una alianza para implementar programas de formación ejecutiva, lanzaba esta nueva propuesta que se viralizó antes de decir amén.

¿De qué se trata esto y por qué es tan importante? Para valorar en toda su magnitud este aporte, lo primero es tener en mente que las empresas somos y seremos personas; por lo tanto, si deseamos ser exitosos empresarios la ruta es ser exitosos en la gestión del talento que le da vida a nuestra organización.

Dentro de esa sombrilla conceptual que nos protege de la lluvia de retos externos se encuentra el gerente de recursos humanos, cuyas competencias son determinantes para nuestra eficiencia institucional. En 1987 las competencias identificadas para esta persona clave eran tres interconectadas: 1. Conocimiento del negocio; 2. Habilidades para gestionar el cambio; 3. Capacidades para entregar servicios específicos de recursos humanos.

¿De qué forma te estás preparando y estás preparando a tu equipo para aprovechar la avalancha de oportunidades que se nos viene encima? Julio Zelaya

Ahora, en plena era digital, este modelo de competencias por supuesto que ha evolucionado; más que eso, se ha convertido en un mecanismo integral que considera cuatro aristas alrededor de un eje. Dicho eje medular es la capacidad de simplificar la complejidad que hace girar: 1. la arista de movilizar la información; 2. la arista de acelerar el negocio; 3. la arista de fomentar la colaboración; y 4. la arista de gestionar el avance de las capacidades humanas. ¡Voilà!

Es más, este modelo dinámico y holístico de gestión de recursos humanos realmente es uno de los engranajes del mecanismo que catapultará a las empresas al futuro del ecosistema ejecutivo globalizado y a la vez personalizado del que ya formamos parte, queramos o no. Porque nadie nos está preguntando, la realidad cambia y el que no aprovecha ese cambio simplemente se extingue como la llama de un cerillo en medio de la oscuridad.

Es más, te motivo a que hagas una búsqueda rápida por internet sobre las macrotendencias laborales y encontrarás términos como automatización, home office y, por supuesto, e-commerce. Así que, para simplificarlo un poco, te lo resumo: en julio 2021 se visualiza el ultra acelerado avance hacia la diversificación laboral que ya había iniciado, lo que requiere una urgente restructuración de la gestión del talento dentro de la organización.

Estas predicciones no son nuevas; al contrario, no conozco un solo modelo empresarial que se encuentre tal cual lo aprendí en la escuela de negocios. La diferencia es que los cambios, hasta la disrupción 2020, habían sido medianamente graduales, pero ahora la aceleración es cuántica y no queremos ser de las empresas que se desintegran por no combinar los átomos (talento humano) con las radiaciones electromagnéticas correctas (tendencias, aprendizajes y sistemas emergentes). ¿De qué forma te estás preparando y estás preparando a tu equipo para aprovechar la avalancha de oportunidades que se nos viene encima?