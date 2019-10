Beneficiando a las mipymes en la OMC

El apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) es una iniciativa conjunta de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para beneficiar a este sector, esta moción se lanzó en la Conferencia Ministerial en Buenos Aires en el 2017. Guatemala participa en el grupo que promueve la propuesta para que el organismo considere la forma para integrar a este sector en el comercio global.

Cumplir con diversos estándares, normas y procedimientos fronterizos puede ser un gran obstáculo para las mipymes. Estos son costos fijos que no dependen del tamaño de una empresa. Si bien las grandes empresas pueden tener los recursos para absorber estos costos, las empresas más pequeñas se quedan atrás.

Las mipymes representan alrededor del 95% de las empresas de los países miembros de la OMC, que en su conjunto otorgan el 60% del empleo a nivel mundial, lo que ratifica su relevancia económica y social.

Por ahora la entidad se encuentra en una fase de discusión de propuestas en búsqueda del consenso para ser presentadas en 2020, en la XII Conferencia Ministerial de la OMC. Falta que los miembros agreguen sus propuestas para lanzar la plataforma. También se esta colaborando con otras organizaciones con sede en Ginebra, como lo es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Centro de Comercio Internacional (CCI) y otros tanques de pensamiento relevantes, como el Foro Económico Mundial (WEF), que destinan esfuerzos de investigación, información y diálogos abiertos, para proporcionar soluciones a los obstáculos y cuellos de botella que las mipymes enfrentan, tanto a nivel doméstico como regional y global.

Esta realidad viene de larga data, pero se potencia con el nuevo sistema de producción y comercialización, local o internacional, de bienes y servicios, que trae nuevos factores de competitividad derivados de un entorno digital dinámico y la llamada “cuarta revolución industrial”. Para las empresas de este sector, operacionalizar el Acuerdo sobre la Facilitación del Comercio es un camino hacia la internacionalización, lo cual permite acceder a las cadenas de valor internacionales a menor costo y mayor velocidad.

En la agenda de la OMC, con 164 miembros, las discusiones avanzan lentamente. Eduardo Sperisen-Yurt

Acerca del desafiante nuevo entorno económico y de operaciones transfronterizas o internacionales las mipymes tienen, entre otras, las siguientes características: falta de acceso al financiamiento en donde le piden sistemas de garantías que no están en condiciones de ofrecer y cuando quiere expandir su producción y no encuentra apoyo en el sistema financiero formal, ya que al pedir un crédito se requieren garantías que en varias ocasiones no las pueden cubrir; carencias en acceso a la información comercial relevante, como dificultades de información aduanera y trámites de comercio exterior, sobre cómo llenar los formularios y además problemas en el manejo de internet y hasta problemas de ciberseguridad; falta de infraestructura, equipamiento y formación para el uso de las tecnologías apropiadas; aplicación de medidas administrativas que, de hecho resultan discriminatorias; mayores costos logísticos por problemas de escala; y ausencia de políticas específicas de fomento productivo y promoción orientado al mercado internacional.

Como todo en la agenda de la OMC, con 164 miembros, las discusiones avanzan lentamente por la falta de consenso de la organización, especialmente en los temas no relacionados directamente con las normas del comercio. Se espera que los Miembros en el tiempo que queda para la Conferencia Ministerial en Nursultán, Kazajistán, en junio 2020, logren llegar a un consenso y establezcan las medidas de apoyo a tan importante sector productivo.