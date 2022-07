Bien…estar

Estar presente en este planeta mágico y lleno de vida es el privilegio más increíble y enigmático de nuestra existencia… Y en esta geografía tropical y colorida, verde, verde, verde… como decía el Gran Moyas, es un privilegio aún mayor!

Entiendo, de todo corazón, cómo muchos nos sentimos tristes, enojados, deprimidos, desamparados al experimentar lo que vemos en nuestra patria, y en el mundo… y que esto puede causar profunda tristeza y desamparo.

Pero en cada latido de vida, en cada abrazo, en esa caricia dibujada en una noche de luna como hoy… en esas manos curtidas de campesino que con ternura cuida la siembra… en ese obrero que cada día da su trabajo… en esa ama de casa que trabaja como un titán, haciendo de todo por cuidar la vida, ahí hay felicidad… porque en medio del dolor, que todos padecemos, unos más otros menos, la vida con sus altibajos es un auténtico milagro…

La creación (cualquiera que sea su creencia o espiritualidad) es una realidad que escapa, con toda nuestra ciencia, una explicación última… pero está aquí llena de inmensidad… Enfrente, ahí bajo la luna, de la canícula de julio, el cayuco lleva al ser humano un pescador, que en silencio, en armonía, en paz… se gana el sustento… manteniendo e inventándose una vida…

Es comprensible sentir enojo, hasta rabia al ver la desnutrición, analfabetismo y corrupción… los periódicos están llenos de esto… en ese actuar desde la sombra y el dolor… no podemos, ni debemos, creo yo (y puedo estar equivocado), quedarnos solo criticando, impotentes, con miedo.

Busquemos a los que caminan con la sonrisa en el rostro, encontremos a las que ríen como niña, a los amigos, hijas e hijos, a los viejitos preciosos… que con todo y sus mañas, hazañas, historias, sabiduría y sueños fallidos nos atan, nos encadenan a una humanidad que, a golpes, y a veces acarreando atrocidades, va dejando espacios de luz de esperanza, de heroísmo, de cooperación, de co-creación.

En la nueva narrativa no somos peores, ni mejores que nadie… no sabemos mucho, estamos llenos de dudas e incertidumbres, sin embargo, intentamos caminar, con ingenuidad tal vez, en un proceso de co-creación, con las mentes abiertas y positivas, llenos de energía, de paz y esperanza… porque, como decía mi recordado maestro el filósofo Antonio Gallo S. J., desde dentro de la “ideología” nace, se rebela, grita y canta la “utopía”… no como un imposible, sino como un llamado de esperanza para construir, para brindar luz a esa oscuridad (que inmoviliza, que odia, que critica y divide).

Somos seres humanos, proyectos de vida, siempre en cambio, paradójicos y contradictorios… pero con todos nuestros defectos y “mala vibra”, a veces, muchas veces, podemos soñar y construir esperanza… somos la historia ahora, somos un eslabón de nuestros ancestros, somos un puente para nuestras nietas y nietos… vale la alegría! (no la pena!) comprometerse con construir una sociedad guatemalteca y planetaria más justa, digna y solidaria…

El bien estar se construye cada día… a pesar de todo el amanecer es inexorable, siempre llega…

San Juan La Laguna, 8 Qanil