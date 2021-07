Biosfera Maya, en Petén, está en la mira

Realizar una gira por la Biosfera Maya, localizada en Petén, siempre nos brinda la oportunidad de vivir una emocionante aventura. Sin embargo, más que aventura, he sido testigo de exitosos proyectos de asociaciones de la sociedad civil financiados por el Fondo para la Conservación de Bosques Tropicales (FCA) y administrados por la Fundación para la Conservación en Guatemala (FCG). Ellos están marcando una diferencia y les diré por qué.

FCA está tomando el camino correcto al buscar la coordinación. Vida Amor de Paz

Durante una semana entera he estado inmersa en la selva petenera, teniendo la oportunidad de penetrar en las entrañas más recónditas de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM) y vislumbrar todo lo bueno que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil que han sido financiadas por el programa regular y de pequeñas donaciones del FCA.

Para ello he recorrido cientos de kilómetros en escabrosos caminos de tierra, evadiendo abruptas pozas de agua que han amenazado con atascar los picops que utilizamos; todo derivado de las últimas lluvias. Es en estos inhóspitos y rústicos ambientes donde he podido comprobar de qué fibra están hechas las organizaciones socias del FCA en la región de Petén. Entre ellas, WCS, Balam, Cooperativa Carmelita y FNPV, manejadora de pequeñas donaciones ejecutadas por Aficc, Bioitza y Cooperativa La Lucha, quienes, conjuntamente con los guardarrecursos, arriesgan sus vidas día a día para defender el bosque y sus proyectos de conservación.

FCA ha seleccionado cuidadosamente a sus organizaciones socias, cuya misión es detener los incendios forestales y recobrar la gobernabilidad en la RBM. Los resultados han sido asombrosos, pues se han recuperado grandes extensiones de bosque que habían sido quemados en el pasado, además de que se construyeron torres de observación para el control de incendios forestales. En dichas áreas remotas pude comprobar el anidamiento de la guacamaya roja, dando como resultado un incremento en su población.

Son muchas las acciones, como las brechas cortafuegos, paneles solares, el fortalecimiento y protección integral del bosque, la gobernabilidad en la Zona de Usos Múltiples, la instalación de cámaras de trampa en el bosque, la restauración de áreas usurpadas, o la consolidación de un sistema de protección para Laguna del Tigre.

Sin embargo, ningún proyecto puede funcionar en solitario. Ha valido la buena organización interinstitucional y la coordinación y buen funcionamiento entre los socios de FCA (sociedad civil e instituciones de gobierno) para caminar todas de la mano, cada quien con su misión. Es ahora que estamos empezando a ver la luz al final del túnel.

Sin embargo, está surtiendo efecto porque se ha puesto en marcha la interacción diaria entre todas las instituciones y asociaciones, cada quien cumpliendo con lo que se han trazado, pero sin dejar fuera proyectos ecoturísticos, y oportunidades económicas como la comercialización de miel, pimienta y otros productos no maderables del bosque.

Me pregunto, ¿será que FCA ha dado en el clavo y está tomando el camino correcto al buscar la coordinación entre todas aquellas organizaciones, asociaciones, fundaciones e instituciones, cada quien poniendo su granito de arena dentro de una misión integral? He de mencionarlo, pues ahora en la RBM hay más hectáreas de bosque en vías de recuperación que las que constantemente se habían venido perdiendo, aunque aún no cantemos gloria.

Cierro esta columna mientras preparamos los episodios que conformarán nuestra nueva temporada de Los Secretos Mejor Guardados.