BNI Pioneros, mi familia en networking

Las redes de networking son herramientas que nos ayudan a crecer en los negocios, es una forma rápida, segura y efectiva de lograrlo pero que muchos desconocen o tal vez no están dispuestos a invertir en ella. Ivan Misner dice: “Al seleccionar sus redes comerciales, debe comprender qué tipos de contactos existen, para poder tomar una decisión informada. Hay cinco: 1. Contacto casual: una reunión de personas de muchas profesiones diferentes, generalmente en un ambiente mixto. 2. Contacto fuerte: por lo general, solo se permite que una persona por profesión se reúna con mucha frecuencia. 3. Clubes de servicio comunitario: una oportunidad para codearse con otras personas muy exitosas 4. Asociaciones profesionales: organizaciones comerciales que tienen un propósito muy específico. 5. En línea: redes sociales como Twitter, Facebook y LinkedIn, donde la creación de redes es constante.

En mi caso, he utilizado todos los grupos mencionados y es por ello que tengo una gran variedad de contactos. En esta oportunidad les quiero compartir mi experiencia en una de estas modalidades, con BNI (Business Networking International), que es la red mas grande de marketing de referencias del mundo. En Guatemala somos ocho capítulos y más de 300 miembros. Hoy quiero escribir sobre el grupo al cual pertenezco, se llama BNI Pioneros. Todos los miembros nos reunimos a desayunar en el Club Alemán. No se trata simplemente de una congregación social, es una reunión de trabajo, muy estructurada, con el principal objetivo de funcionar como marketing de recomendación. Acabamos de cumplir 4 años de existencia y llevamos más de US$9 millones de negocios que mutuamente nos hemos referido.

Le recomiendo que cuando alguien lo invite a una reunión de BNI, vaya, participe, conozca la dinámica. Julio Lemus

En mi caso, el 60% de mis ventas viene de referencias de este grupo de networking y mi empresa ha crecido exponencialmente gracias a esta dinámica, en la que creo ciegamente. Es un grupo sumamente estructurado, que tiene reglas y políticas que permiten alcanzar los objetivos que uno se propone. El evento inicia a las 6.45 horas, todos somos puntuales porque sabemos que existe una agenda que hay que cumplir y que tiene como objetivos: educar sobre networking, evaluar resultados de la semana, conocer la especialidad de los miembros e invitados y, lo mas importante, dar y pedir referencias comerciales.

En mi grupo tenemos todo tipo de profesiones, pero lo más importante es que somos personas que nos hemos convertido en familia porque nos apoyamos y nos preocupamos por el bienestar del otro. En BNI Pioneros he encontrado nuevos amigos, proveedores, colegas, clientes y referencias. Cada semana tengo la oportunidad de aprender de expertos en genética, finanzas, auditoría y leasing, entre otros temas. Con una sola llamada tengo el auxilio de un abogado laborista, mercantilista o, si tengo una emergencia con mi mascota, puedo llamar al veterinario del grupo. En una oportunidad, mi esposa estaba en tratamiento médico y comenzó a padecer de unas alergias muy fuertes. Entonces mi amiga Heidy Juárez, de Innovagen, me asesoró e hicimos una prueba de farmacogenética. El resultado mostró que la medicina que estaba tomando le estaba provocando alergia y se le cambió de inmediato. Así como esta hay muchas más historias del verdadero networking. BNI está cambiando la forma de hacer negocios en el mundo. Yo me alegro tanto al ser testigo de cómo esta iniciativa de tener BNI en Guatemala está beneficiando a tanto empresario. Le recomiendo que cuando alguien lo invite a una reunión de BNI, en cualquier capítulo, vaya, participe, conozca la dinámica y, si le gusta, aplique para ser miembro, pero si no le interesa, por lo menos tendrá la oportunidad de degustar un delicioso desayuno y conocer a un grupo maravilloso de empresarios comprometidos con su profesión y su vocación de servicio. Gracias a todos los pioneros por ser parte de mi vida.