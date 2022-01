Cambios para que todo siga igual

La salida de Pedro Brolo del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Gendri Reyes del de Gobernación no va a significar cambios positivos en esas áreas vitales, que han estado abandonadas. En los dos años de administración del presidente Alejandro Giammattei, la política exterior se ha debilitado, no solo por la falta de experiencia del canciller saliente, sino por los desatinos. En el plano internacional, Guatemala aparece aislada de sus principales socios, debido a la debacle de la política interna del actual gobierno y que ha impactado en la Cancillería. En materia de seguridad ciudadana, Reyes deja un país sumido en la criminalidad, que experimentó un crítico aumento en los últimos meses. Además, en el conflicto entre Nahualá e Ixtahuacán el titular del Interior brilló por su ausencia, al igual que dejó el territorio nacional a merced del crimen organizado.

El posible arribo a la Cancillería de Mario Búcaro Flores, actual embajador en México, no representará un cambio significativo; al contrario, podría continuar la línea conservadora en materia de política exterior. Búcaro fue muy activo durante el gobierno de Jimmy Morales para echar del país a Iván Velásquez, comisionado de la Cicig, y el traslado de la embajada de Guatemala de Tel Aviv a Jerusalén. De esta manera se entendería que, si llegara a ser el nuevo canciller, profundizaría los vínculos de Giammattei con el republicanismo en Estados Unidos, dada su cercanía al lobby fundamentalista en Washington. De la mano del cabildeo pagado por Taiwán, el gobierno guatemalteco, en lugar de buscar acercamientos con el presidente Joe Biden, estrecharía sus relaciones con los sectores más reaccionarios del Partido Republicano y, por lo mismo, habría un mayor distanciamiento con el gobierno demócrata. Ese mismo alejamiento se reflejaría en las relaciones con la Unión Europea, como acaba de ocurrir con el rechazo del apoyo de esta al proceso de elección de nuevo fiscal general.

No deja de preocupar el arribo del general David Napoleón Barrientos a Gobernación, por la posible militarización de la seguridad ciudadana. Después de la desastrosa administración de Gendri Reyes, el Ministerio del Interior requiere el fortalecimiento de la seguridad civil y la reconstrucción de las estructuras que fueron desmontadas por los dos ministros anteriores. Reyes dejó un sabor amargo, por la salvaje represión contra los manifestantes en noviembre del 2020, así como el aumento de asesinatos y extorsiones. El Inacif informó sobre un incremento del 17 por ciento en las necropsias relacionadas con homicidios en el 2021, en comparación con el año anterior. Aunque el ahora exministro duplicó el número de agentes policiales, eso no redujo el sentimiento de inseguridad en la población y la casi nula presencia de efectivos a nivel nacional. Por ello, esas áreas deberían ser parte de las preocupaciones del nuevo ministro de Gobernación.

Después de estos cambios no observa mejoría en las demás áreas de la administración pública, en la cual educación, salud y comunicaciones están en pésimas condiciones. La cartera de Educación está más interesada en congraciarse con Joviel Acevedo que en preparar las condiciones para el regreso a las clases presenciales. Salud aún no encuentra el camino para mejorar la vacunación contra la covid-19, mucho menos para resolver el desastre del sistema hospitalario. Tampoco ha habido avances en el combate de la desnutrición. Otro tanto ocurre con las carreteras, que siguen deteriorándose y no se ve interés en resolver la catástrofe vial que dejó Jimmy Morales. En resumen, no será con el cambio de dos ministros como se solucionará la situación. La verdadera rémora es el presidente Giammattei, que ha estado más interesado en proveer impunidad para él y la clase política corrupta que en resolver los principales problemas del país.