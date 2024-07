Aleph

Caminar los libros

Caminar como especie es caminar los libros y trazar rutas al porvenir.

“Leé, o te vas a quedar bruto”, decían las personas de antes. Razón tenían. ¡Cuánto bruto se ha vuelto fácilmente corrupto en nuestro país porque creció bajo la regla del más listo, el más payaso o el más copión! ¿Cuánto daño le ha hecho a Guatemala que la gente no lea, no se eduque, no piense críticamente y solo siga dogmas? Y aunque la tecnología llegó para quedarse, les tengo una noticia a quienes piensan que el libro va a desaparecer.

Irene Vallejo, en El infinito en un junco, dice: “El libro ha superado la prueba del tiempo, ha demostrado ser un corredor de fondo. Cada vez que hemos despertado del sueño de nuestras revoluciones o de la pesadilla de nuestras catástrofes humanas, el libro seguía allí”. Como dice Umberto Eco, pertenece a la misma categoría que la cuchara, el martillo, la rueda o las tijeras. Una vez inventados, no se puede hacer nada mejor”.

Llega la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua), del 4 al 14 de julio, en Fórum Majadas. Siempre, una fiesta. Este año estará dedicada al escritor Francisco Pérez de Antón. El gran tema será la migración, lo cual dará espacio a muchas buenas conversaciones, intercambios y conferencias alrededor de una cuestión que tiene a los políticos del mundo en jaque. En Guatemala, aproximadamente el 23% del PIB corresponde a las remesas que se reciben de los migrantes en Estados Unidos, más que las exportaciones-país. Pero hablar de la movilidad humana va más allá de solo hablar de remesas o exportaciones; es hablar de algo tan antiguo como la humanidad, tan fundamental como la cultura, tan doloroso como los exilios, destierros y desplazamientos forzados; tan importante como la gastronomía que viaja con los migrantes adonde vayan, tan actual como la relación entre migración y cambio climático. En el siguiente enlace se pueden encontrar las distintas actividades: https://bit.ly/3Rt06Rl.

Vuelve también a la Filgua la Conferencia Internacional de Literatura Centroamericana Contemporánea, que tendrá como invitado nada menos que a Gerald Martin, estudioso y traductor de la obra del premio nobel Miguel Ángel Asturias. Académicos expertos en la literatura de Asturias y de otros autores y autoras centroamericanos tendrán también importantes espacios en esta feria del libro (https://bit.ly/4cbBK6C), así como los especialistas nacionales e internacionales que participarán en la I Conferencia Internacional Filgua de Lingüística Maya (https://bit.ly/4eopUrv)

“El alfabeto fue una tecnología aún más revolucionaria que internet. Construyó por primera vez esa memoria común, expandida y al alcance de todo el mundo”, dice Vallejo. Por eso, más allá de todo lo anterior, me conmueve pensar que muchos niños y niñas caminarán por los libros, como se camina por una calle soleada de abril, bordeada de jacarandas. Abrirán sus tapas con ilusión, tocarán con cuidado las páginas que pasarán hasta que el asombro lo permita, imaginarán la historia interminable, leerán el penúltimo cuento de su niñez, harán una parada en la nueva estación de sus emociones y llevarán a casa un libro, ese instrumento asombroso que alguien inventó para ellos. ¿No es eso suficiente motivo para celebrar en un país tan abandonado, “desletrado” y “deslibrado” como Guatemala?

“De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. […] Pero el libro es otra cosa: el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación”, dice Borges. No se puede abolir el pasado quemando libros, ni pretender que la historia comience hoy; caminar como especie es caminar los libros y trazar rutas al porvenir. ¡Bienvenida la Filgua!