Candidatos sin estrategias ni logísticas de gobierno

Y terminamos las elecciones con dos candidatos entremezclados en luchas legales. (A): Giammattei solo menciona corrupción y pobreza. Sin contar con planes estratégicos y logísticos: “Quiero trabajar por todos los guatemaltecos. También tengo un propósito en mi corazón, ayudar a los más necesitados y pobres de este pueblo. Una Guatemala de paz y seguridad es posible. En nuestro gobierno nos aseguraremos que exista certeza del castigo para todos los delincuentes”. Pero lo positivo es su cuadro de apoyo, como el vicepresidente, con una excelente hoja de ruta.

(B.): Sandra Torres no define los aspectos estratégicos ni logísticos de sus ideas. Sin estos no podrá completarlos, e involucra a instituciones y personas antagónicas. No toca el problema migratorio de Trump, de limitar la migración, y por su lado dice: “La falta de empleo y la emigración, en que más de 160 mil jóvenes se gradúan anualmente y no consiguen trabajo y más de 200 mil guatemaltecos viajan todos los años a Estados Unidos buscando mejores oportunidades”, por lo que está fuera en el contexto actual. Y expresa más ideas como la lucha contra la corrupción e impunidad, “que es un compromiso”, “haremos un gobierno abierto y transparente, en los primeros cien días. Voy a implementar una reforma al Estado, es decir, hacer cambios a la Ley de la Contraloría y a la de Contrataciones del Estado, e implementar un gobierno”. Semejante bomba requiere de un plan estratégico y un amplio plan logístico.

“Oigo patria tu aflicción, porque callas viendo a traidores y canallas despedazar la nación…” (Esponceda, siglo XIX) Alfonso Yurrita Cuesta

Ambos no tocaron el alcance antimigratorio del presidente Donald Trump, quien aseguró que se trataba de un acuerdo de “tercer país seguro” para Guatemala, que acoja a los solicitantes de asilo en USA. En este caso serían El Salvador y Honduras o cualquier otro que enviara. Ambos no tratan este acuerdo migratorio, que está rodeado de dudas e incertidumbres, por lo que lo han escondido. Es evidente que el Ejecutivo no quiere que este convenio vaya al Congreso, donde la Corte básicamente exigirá se cumplan los procedimientos establecidos en la Constitución, “Un convenio de este tipo lo tienen que conocer los Congresos y es lo que está tratando de evitar el de Guatemala a toda costa, porque obviamente saben que en los detalles del convenio es impresentable ese proyecto y saben que la posibilidad de aprobación en el Congreso se pone cuesta arriba”. Todo esto es porque obviamente saben que los detalles del convenio son impresentables, por lo que existe la posibilidad de que la aprobación en el Congreso de USA lo ponga cuesta arriba”. (M. Marroquín)

Este fue el plan que firmo el “brillante” ministro de Gobernación, Degenhart, y la “brillante” ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, quien dice: “No divulgará el anexo para no alertar al crimen organizado” ¿? “Exactamente, la congresista presidenta de cámara baja de USA, Nancy Pelosi, de visita en Guatemala, lo desaprobó, y había sido ya rechazado por el 92% de los guatemaltecos consultados por Prensa Libre. Así pues, aunque haya una infinidad de puntos más, no conocidos, con lo que hay es suficiente para rechazarlo. Como también obviaron la acusación por Trump de estar en la lista de países involucrafos con el narco.

Pelosi, que lidera una delegación bipartidista de 13 congresistas que visita Guatemala, incluyendo a la congresista de origen guatemalteco, Norma Torres, dijo que con esta visita al Triángulo Norte espera que se puedan “crear mayores oportunidades económicas, combatir la corrupción y promover los derechos humanos, para que sea más seguro y las personas prosperen en sus comunidades”. Este sí es un plan estratégico.