¿Cómo reactivaremos la economía?

En estos tiempos en los que los retos se vuelven abrumantes, el coronavirus nos deja una gran lección. La canciller alemana, Angela Merkel, instó a que la reconstrucción tras la crisis se lleve estrictamente a cabo siguiendo criterios ambientales y climáticos, pues tanto la economía como la ecología deben trabajar de la mano. Yo acoto que debemos cambiar nuestras formas netamente mercantilistas que han dejado fuera la sensibilidad humana, la salud y la protección de nuestro entorno natural.

Las declaraciones de la canciller alemana han dejado perplejos a muchos personajes cuyas ideologías se han centrado en el pasado, únicamente en el devenir del dinero, y en suma, en el egoísmo y la codicia. En su segunda jornada del Diálogo de Petersberg, Merkel enfatizó que de ahora en adelante la economía y ecología irán de la mano en sus planes de reactivación, y responderán a los retos nacionales e internacionales junto al plan verde de la Unión Europea (CE), en términos de reducir las emisiones contaminantes para mitad de siglo.

Estas acciones me recuerdan la Estación de Energía Solar “Noor 1 y Noor 2”, en la ciudad de Ouarzazate, promovida por el rey Mohammed VI, de Marruecos, considerada la planta de energía solar concentrada más grande del continente africano y el complejo multitecnológico más grande del mundo, capaz de suplir con luz solar a millones de sus habitantes.

Al parecer, el rey Mohammed VI tiene un compromiso hacia el medioambiente y el planeta, y una visión muy clara de responsabilidad hacia su propia gente, especialmente durante esta pandemia. De hecho, creó un fondo de mil millones de euros para paliar la crisis del coronavirus, para infraestructuras de emergencia, como para ayuda de subsistencia a quienes se dedican al sector informal y que no tienen ingresos debido al confinamiento. Ha conseguido inventar una mascarilla inteligente que detecta la posibilidad de infección del coronavirus a distancia, con una aplicación de “rastreo” (Trackorona), que propone un método de predicción y diagnóstico. Como si fuera poco, ha puesto a dos de sus fábricas a manufacturar cinco millones de mascarillas por día. Esto y mucho más.

Marruecos cuenta tan solo con 28 casos positivos, con una sola víctima mortal. Con dicho fondo acompañará a sectores vulnerables, principalmente el turismo —una de las principales fuentes de divisas y creación de empleos—, para paliar las repercusiones sociales derivadas de la crisis presente y venidera.

No puedo dejar de mencionar a nuestro presidente, Dr. Alejandro Giammattei, quien en sus breves meses de gobierno ha hecho un extraordinario trabajo, digno de ser aplaudido. En medio de su titánica labor para contener el coronavirus, también ha tenido que estar al tanto de otros retos para conseguir cómo apagar los incendios forestales que han sido provocados intencionalmente por el crimen organizado. Reinstalemos el Sipecif, que prevenía y controlaba incendios.

Ahora su nuevo reto es que se corrijan de inmediato los aspectos técnicos que hacen inviable la aplicación del decreto 15-2020, que garantizaba los servicios básicos a los más necesitados. Hay gente que no puede esperar ni un día más. Espero que esta pandemia nos deje lecciones, y una de ellas es que la salud pública debe ser derecho de todos. Segundo, que no podemos dejar de lado a los más necesitados. Tercero, que Guatemala necesita de los recursos naturales, por lo que no debemos seguir asignando presupuestos insignificantes al Marn o al Conap. ¡Sr. Giammattei, Ud. va bien! Siga adelante y resuelva sus pendientes, pero reactive la economía, de la mano con la ciencia, la ecología, el turismo y el ambiente.