La comunicación asertiva está basada en la habilidad de comunicación diseñada para poder transmitir de manera eficaz un mensaje. La comunicación es el proceso de transmisión de información de un mensaje entre el transmisor y el receptor, por lo que la comunicación asertiva considera elementos específicos como el lenguaje corporal, el tono de la voz y la inteligencia emocional.

Cuando se comunica de forma asertiva, se pueden expresar ideas, sentimientos y necesidades de forma directa, segura, tranquila y honesta; al mismo tiempo que se es empático y respetuoso con los demás. La comunicación asertiva es una habilidad fundamental para convivir de manera adecuada hoy en día, ya que este tipo de comunicación permite dialogar con calma y respeto.

¿Qué se debe tener en cuenta para poder comunicarse de manera asertiva? 1. Ser claros y concretos. Decir específicamente lo que se desea informar. Sin insinuaciones, para evitar el riesgo de ser mal interpretados por los demás. 2. Ser breves. Ya lo dice el adagio popular, “lo bueno, si es breve, dos veces bueno”. Si se argumenta extensa y constantemente, la información perderá valor. 3. Disculparse. Solamente cuando es necesario. No obstante, siempre se debe hablar con respeto.

Vivimos en un mundo orgánico que requiere de la habilidad y agilidad en el manejo y exposición de datos y contenidos, razón por la cual la confianza en la persona, la claridad del mensaje y el control para brindar información de manera calmada y adecuada conforman en conjunto tres aspectos fundamentales dentro de la comunicación asertiva.

Técnicas eficaces dentro de la comunicación: a) Escucha activa. Es saber escuchar, ya que muchas personas no diferencian entre oír y escuchar. Escuchar implica entender, analizar y cuestionar lo que la otra persona quiere comunicar; es necesario prestarle completa atención a lo que está diciendo. b) Empatía. La empatía es fundamental, ayuda a poder comprender cómo se siente la otra persona con quien se está teniendo una conversación, y permite tener un panorama más amplio de la situación. Da paso a que la persona se sienta cómoda y pueda expresar sin miedo lo que tiene por decir y así poder comprender mejor su postura. c) No etiquetar. Una de las cosas más comunes y que afectan la comunicación efectiva es ponerles etiquetas a las personas; es decir, anticipar la opinión de alguien (incluyendo información falsa, chisme o chistes). Es importante mantener la mente abierta para escuchar lo que una persona tiene que decir, y dejar de lado la opinión que se ha creado acerca de esa persona y prestarle atención. d) Lenguaje no verbal. El lenguaje corporal es un complemento esencial en toda conversación y de igual manera expresa lo que realmente se está sintiendo o pensando a pesar de las palabras y contempla los gestos faciales, que reflejan el estado emocional de una persona y, además, permite leer de cierta forma a la persona, para ver si está de acuerdo o no, sorprendido por el mensaje comunicado. Así como el volumen y tono de voz, ya que se recomienda que el volumen debe ir acorde al mensaje que se desea transmitir y que se pueda expresar con claridad y velocidad correctas, buscando no provocar una sobreinterpretación en el interlocutor; por ello, se debe encontrar la velocidad justa, ni muy rápido ni muy lento, para evitar que el mensaje se distorsione.

En conclusión, por medio de la comunicación asertiva, las personas pueden defender su postura de una manera honesta y con respeto ante los demás, para lo cual es importante desarrollar técnicas por medio de las cuales se podrá fortalecer esta habilidad, como la escucha activa, la empatía y el manejo adecuado del lenguaje no verbal. Se trata de una forma de comunicar madura, por medio de la cual se es capaz de emitir un mensaje y defender la postura de manera hábil durante una conversación objetiva.

Debido a que los seres humanos somos seres sociales, gran parte de nuestra calidad de vida depende de cómo estamos con los demás. La comunicación asertiva ayuda a crear relaciones óptimas, ya que al comunicarnos de manera asertiva es posible que nuestro mensaje se transmita de una manera más fácil, clara y precisa.