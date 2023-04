Conservación del patrimonio cultural en Latinoamérica

Durante la semana que ahora termina tuvo lugar el Segundo Seminario sobre Historia de la Conservación del Patrimonio Edificado en América Latina y el Caribe, convocado por el Grupo de Investigación, Historia y Teoría de la Conservación Patrimonial en América Latina.

Desde siempre, las diferentes civilizaciones valoraron la obra realizada en períodos precedentes, apreciación que creó los referentes culturales que pasaron a formar parte del acervo histórico de la humanidad, de ahí la necesidad de su conservación. Un antecedente de su protección viene de la 1ª Conferencia internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos (Atenas 1931) de la que surgió la Carta de Atenas para la Restauración de Monumentos Históricos o Carta del Restauro; que por primera vez definió los principios fundamentales para proteger el patrimonio cultural. No fueron aplicados por el inicio de la II Guerra Mundial.

La creación de las Naciones Unidas (1945) fue resultado de esa Guerra, cuando 51 países firmaron la Carta de las Naciones Unidas. De esa derivó La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Ese nuevo organismo, fundado el 16Nov1945, tuvo por objeto contribuir a la paz y a la seguridad del mundo mediante la Educación, la Ciencia, la Cultura y las Comunicaciones. Entró en vigor el 4Nov1946 al ser ratificada por 20 países.

Ante los daños causados al patrimonio cultural europeo por aquella Guerra, durante la 9ª Sesión de Asamblea General de Unesco (1956) fue aprobada la creación de un centro intergubernamental para el estudio e implementación de métodos de restauración. En 1959 se estableció y asentó en Roma el International Center for the Study of the Preservation and the Restauration of Cultural Property (Iccrom).

Por ese centro de estudios hemos pasado más de un centenar de profesionales de la arquitectura, historia y arqueología, con incidencia en la conservación de los bienes culturales de nuestros países, y en la formación de nuevas generaciones.

Algunos de ellos, de clara vocación académica, formaron el Grupo de Investigación, Historia y Teoría de la Conservación Patrimonial en América Latina, que en 2022 realizó el Primer Seminario sobre Historia de la Conservación del Patrimonio Edificado en América Latina y el Caribe. Entre investigadores y especialistas activos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, quienes, con el apoyo del Iccrom, Universidad Federal de Bahía y Universidad de Playa Ancha (Chile) convocaron, en línea, a más de cien especialistas, que permitió levantar una red sobre el estado de la Investigación de la Historia del Patrimonio Arquitectónico en América Latina. Para el Segundo Seminario, este año, convocó a nuevos investigadores y especialistas de Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay y República Dominicana.

Fue grato recibir invitación para participar en tan importante actividad académica. Fue emotivo encontrar, aunque virtualmente, a viejos conocidos, cómplices en las interminables batallas libradas por la conservación de los bienes culturales de nuestros países. Fue agradable conocer por medio de excelentes presentaciones cómo, el qué hacer de la conservación de bienes culturales en América Latina y el Caribe, se ha desarrollado de manera positiva.

Los coordinadores tuvieron la capacidad y sensibilidad de integrar colegas de tres períodos, por no decir generaciones. Los hubo de edad avanzada, como quien suscribe, profesionales mayores y una mayoría de treintañeros; todos con buena formación, dedicados y, sobre todo, apasionados por la conservación del patrimonio edificado; cualidades que permiten augurar la permanencia de esos bienes, en su calidad de referentes de nuestra identidad cultural.