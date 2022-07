Construyendo oportunidades

—Lo lamento mucho, pero renuncio —dijo ella a su jefe, al ver que la empresa iba por un camino que no le agradaba.

—¿Por qué? ¿Qué te molesta? Eres excelente en tu trabajo.

—Porque creo que los productos que vendemos no son amigables con el medioambiente y yo soy 100% ecologista.

—Entiendo y te propongo que no te vayas, sino que nos ayudes a innovar y busquemos soluciones. ¿Te parece?

Algo más o menos así fue la conversación entre el gerente y la colaboradora que se convertiría en la líder de la marca Green Works cuando ya fue parte del portafolio Clorox.

Hemos escuchado hasta el cansancio que debemos descubrir nuestro propósito y ser consecuentes en avanzar con ese enfoque que le dará sentido a nuestra vida. Pero decirlo es mil veces más fácil que hacerlo. Muchas veces lo tenemos clarísimo; sin embargo, es una travesía de eternas subidas y bajadas que cuesta enfrentar.

Por eso es tan valioso el consejo de ver la vida como un proceso que debemos aprender a disfrutar, no como una meta que debemos alcanzar. Cuando abrimos los ojos cada día y tomamos conciencia de que nos estamos dedicando a lo que nos apasiona, todo lo que sucede en el día tendrá sentido y daremos hasta la última gota de entusiasmo y creatividad por hacerlo con excelencia.

Te lo dice alguien que ha quebrado tres empresas por no tener los fundamentos correctos. Alguien que se ha visto sentado en un sofá prestado, en el sótano de una casa ajena, sin nada más que una pequeña maleta y un montón de deudas, además de sus sueños intactos; te lo dice alguien que logró levantarse para restructurar y restaurar cada aspecto de su vida.

No te lo comparto para inspirar lástima o abrir el espacio a un texto motivacional, sino para que veas con otros lentes la realidad en busca de oportunidades. Tal como le sucedió a la ejecutiva de Clorox, que se atrevió a ser consecuente con sus valores y revolucionó el segmento, tal como le sucede a otro montón de empresarios frente a los desafíos de la gestión de la innovación.

Ok, pero ¿qué debemos tomar en cuenta para construir esa vida con propósito?

Lo primero es tener clara tu visión de futuro, de acuerdo con lo que te apasiona hacer y que aproveche tus talentos. ¿Cuál es tu tierra prometida? Dibújala, diséñala, sumérgete en ella. Yo lo hacía, iba con mis hijos a ver el lugar donde soñábamos construir nuestra casa, pedía test drive del auto en el que viajaríamos, me inscribía en los programas académicos que deseaba innovar.

Lo segundo es ser intencional en disfrutar del proceso. Cada etapa es digna de vivirse al máximo. ¡Celebrar tus pequeños y grandes avances! Levántate y sacúdete el polvo cuando te caigas. Llena tu tanque con lo que te impulsa, porque muchas cosas nos drenan.

Lo tercero es rodearte de gente extraordinaria que te agregue valor y que comparta tu visión.

Por supuesto que estos tres aspectos encierran mil detalles, pero si los tomas en cuenta tendrás más claro cómo diseñar los planos que necesitas para comenzar a construir oportunidades trascendentes.