Contagio, actitud, orden y sugestión

Hoy me desperté escuchando el cántico de los pájaros y salí a mi balcón para disfrutar de la vista; un sol resplandeciente y unos majestuosos volcanes de fondo. Me encontré con un cielo azul y respiré hondo. Lo que me impactó fue el aire tan fresco que desde hacía mucho no había experimentado. Me hizo recordar el aire límpido que respiraba cuando era pequeñita, cerca de la Navidad. Destilaba un aroma único que paró evocando en mí los recuerdos de mi tierna infancia, cuando todo era tranquilidad y gozo, cuando no tenía ningún problema que resolver, cuando solo tenía por delante el poder jugar. Difícil de creer al ver la quietud de la ciudad en el presente, que en nuestro entorno se mueva un invisible virus maquiavélico que nos está convulsionando.

Si no llevamos rigor y orden, la mente puede decirnos que nos hemos equivocado. Vida Amor de Paz

Aunque nos quedemos en casa y tomemos las medidas higiénicas que nos han recomendado, subsiste el miedo que baja nuestras defensas cuando más fuertes debiéramos estar. Tampoco digo que tomemos el problema como si nada estuviera pasando, pero en casa podemos escuchar buena música, ver buenas películas, pintar, hacer ejercicios o leer un buen libro. Cuando miré alrededor, estaba sola conmigo misma y me di permiso para meditar, escribir, decorar mi cuarto de visitas, cocinar, y hasta reír con alguien por teléfono. Pensé que quizás esa risa activaría la llamada oxitocina que es una hormona multipropósito que nos ayuda a sentirnos felices.

Hablando con la Dra. Vianka Sandoval, cuya especialidad es la medicina interna e infectología, me hizo ver cuán importante es que sepamos distribuir bien el tiempo en casa, a través de una agenda escrita. Ella me enfatizó que no debíamos desvelarnos viendo las noticias o películas muy tarde, ni tampoco comer a deshoras para que nuestro sistema inmune esté bien.

Mantener los ritmos de sueño en orden y una dieta balanceada suele ser ideal para que nuestras hormonas se reactiven. En otras palabras, nuestro comportamiento cotidiano de siempre debe mantenerse, aunque no estemos saliendo a trabajar, ni a la calle para hacer mandados. Si nos levantamos usualmente a las 6 am, y desayunamos a las 7 am debemos seguir con ese plan. Si toda nuestra actividad se reduce a la casa, no es motivo para desordenar nuestras vidas. Desde el punto de vista emocional, si no llevamos rigor y orden, la mente puede decirnos que nos hemos equivocado.

La rutina de hacer la cama, de bañarnos, arreglarnos, vestirnos como si tuviésemos que ir a la oficina o a la calle, lavarnos los dientes, limpiar la casa y comer los tres tiempos de comida en las horas establecidas debe continuar para que no generemos caos en nuestras vidas. De otra forma, si nos acostumbramos a estar “fachudos” o mal arreglados solo nos traerá una sensación de inutilidad y fracaso. Ser productivos en casa nos hace fuertes.

La Dra. Sandoval recomienda que tratemos de consumir menos radicales libres, como alcohol, tabaco, carnes rojas, y que en vez consumamos más fruta y verduras. Ella asegura que el estrés es el que más produce radicales libres. ¿Cómo? Ocupando mucho tiempo en redes sociales o noticias negativas. Hago hincapié en que si todos nos sugestionamos pensando que ya portamos la enfermedad, será más seguro el contagio, pues bajamos nuestras defensas al generar ansiedad. Por ende, mantengamos actitudes de calma ante la adversidad para que nuestro sistema inmune responda bien ante cualquier agresión externa.

Termino felicitando a nuestro presidente, Alejandro Giammattei, quien está desempeñando un papel extraordinario, comandando toda la operación de la mejor manera. Mis respetos a él y a todo su equipo, y a los doctores y enfermeras que exponen su vida en esta tarea sin precedentes.