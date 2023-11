Conversemos sobre el fraude electoral

La naturaleza humana es tal que, ante lo inesperado, siempre busca una explicación, y si no la encuentra, se la inventa. El segundo lugar alcanzado por Movimiento Semilla en la primera vuelta de las elecciones fue una sorpresa para todos. Unos explican el resultado con que Arévalo se dirigió a los jóvenes, ya que el 50% de los empadronados es menor de 40 años. Otros se convencieron de que Semilla cometió un fraude para ganar.

Nuestro sistema electoral es a prueba de fraude. El voto se deposita de forma manual, por medio de papeletas físicas que se cuentan en la mesa de votaciones en presencia de los fiscales de los partidos políticos. Los resultados se registran en actas que son enviadas al TSE para ser consolidadas. Cada fiscal tiene acceso a las actas y las remiten a sus partidos para su propio recuento. Además, el TSE pone a disposición los resultados registrados en el sistema en tiempo real y cualquiera puede consultarlos. De existir discrepancias con el reporte de los fiscales, se reportarían de inmediato. Por ello nunca debemos aceptar un voto electrónico, que sí es fácilmente manipulable.

Los que apoyan la conspiración aducen que el fraude ocurrió durante la digitalización manual de las actas. Sin embargo, no toman en cuenta que la consulta del acta en el sistema es después de su registro. Al no haber reparos, significa que el registro es correcto o que todos los partidos están de acuerdo con el fraude. Otros mencionan que el programa de cómputo manipula internamente los registros del acta para asignar los votos a partidos diferentes. Es fácil programarse, pero si el total que tiene cada partido coincide aproximadamente con el total publicado por el TSE, significa que es correcto, o nuevamente que todos los partidos están de acuerdo con el fraude. También alegan que se desestimaron todos los reclamos presentados por los partidos. ¿Creen ustedes que un partido que se juega la presidencia de la República se va a conformar con un simple “no se acepta” sin alegar? Yo pensaría que no.

Al preguntarles qué partido fue beneficiado por el fraude, invariablemente responden: “¡Semilla!”. Pero si se les pregunta qué partido debió estar en vez de Semilla, no tienen respuesta. Ello significaría que el partido Semilla, uno de los que menos invirtió en publicidad electoral y que ninguno pensó que podía ganar, contó con los fondos necesarios para sobornar a todos los que participaron en las elecciones para que callen. ¡Es imposible!

Cabe la posibilidad de que el fraude lo cometió otro bando, pero entonces las preguntas son: ¿Quién gana con un fraude a favor de Semilla? ¿Por qué Semilla, si no estaba ni listo para asumir el gobierno ni para actuar durante la crisis? No olvidemos que los grandes perdedores del Octubre Negro fueron los mismos manifestantes y Bernardo Arévalo.

Quedan las acciones del MP, que, luego del fin del período electoral, aún no presenta ningún informe sobre su investigación. Las redes mencionan actas falsificadas y alteradas, pero ya son más de cuatro meses de recabar evidencias sin que se presente ningún resultado.

Muchos reclaman la intervención extranjera en apoyo de Semilla, pero no ven el cuadro completo. En realidad, solo están apoyando que se respete la voluntad popular. Igual estarían apoyando a otro ganador que estuviese bajo la mira de un grupo de personas corruptas que solo buscan la impunidad e invalidar los resultados.

Respeto la opinión de los que apoyan el fraude, pero no me convencen. Cada uno debe informarse y decidir. No nos dejemos manipular.