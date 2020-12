Coronavirus Guatemala

Día 263… sigo recibiendo noticias muy alarmantes en las redes sociales…

La situación en Centroamérica se ha complicado en lo referente al contagio por coronavirus. Panamá está en plena segunda ola con sus hospitales a punto de saturarse, Costa Rica aún no logra bajar de la primera ola, mientras que Honduras se mantenía en una meseta y solo recién empezó a bajar para subir nuevamente en los últimos días. El Salvador está teniendo un repunte que asusta, pero afortunadamente Guatemala se ha mantenido muy bien hasta el momento, con indicadores estables o mejorando.

Quizás aprovechando la ocasión de Centroamérica, desde hace unos días están circulando mensajes alarmantes en las redes sociales advirtiendo del próximo colapso de nuestro sistema hospitalario. Los mensajes mencionan que los hospitales públicos y privados de Guatemala están tan saturados que solo están aceptando a los pacientes de mayor gravedad. Realmente asustan…

¡Es una vil exageración sin fundamento! Ruego a todos no prestarle atención a esos mensajes, ya que no reflejan en absoluto la realidad nacional.

Indagando con el MSPAS y médicos amigos que atienden covid, la ocupación total de los hospitales (públicos y privados) para el miércoles pasado era de un 20%. Hay camas disponibles para pacientes leves, graves y también para los que necesiten cuidados intensivos. Adicionalmente, el Hospital Roosevelt que se vio totalmente saturado con la primera ola, tenía en total 31 pacientes covid el jueves y la red de hospitales La Paz, que había destinado tres centros hospitalarios para pacientes covid, ahora ya solo tiene un hospital dedicado al virus.

Sí se ha visto una tendencia ascendente de los casos activos en los últimos días y ha representado un incremento en la consulta y en los casos graves atendidos por los hospitales. Sin embargo, si observamos los otros indicadores, se comprueba que no son más enfermos, sino que se trata de pacientes ya detectados que han empeorado. La razón principal, de acuerdo con varios médicos, es porque no se trataron al primer síntoma sino solo cuando empeoraron. Ese retraso hace necesaria su hospitalización y debemos aprender de ello.

Lo anterior no justifica la inundación de mensajes exagerados anunciando el próximo colapso de nuestros hospitales. Debemos tener muy presente que, si recibimos el mismo mensaje 10 veces, no son 10 mensajes diferentes sino uno solo con nueve copias… eso no lo hace auténtico, incluso si una de las personas que nos lo manda es de nuestra plena confianza que solo nos lo reenvía para prevenirnos.

Las personas tenemos una inclinación natural hacia lo negativo. Se ve en los mensajes reenviados en donde los que contienen malas noticias se reenvían mucho más que los de buenas noticias. Nuestra propia naturaleza y al asustarnos, asumimos una posición defensiva y tenemos la urgencia de prevenir a todos los demás para que tomen sus precauciones. Por lo anterior, es necesario ser muy críticos con el material que leemos y sobre todo verificarlo antes de reenviarlo. No contribuyamos a asustar a la población con noticias sin ningún fundamento porque la mayoría de la gente pecará de ingenua y los va a creer.

El tema del coronavirus es muy serio y ya hay demasiadas personas afectadas psicológicamente por los encierros, el número de contagiados y fallecidos. Además, la enfermedad ha perdido su anonimato porque todos conocemos por lo menos una persona que se ha visto afectada. Por favor, no es correcto solo reenviar un mensaje sin verificarlo porque afectamos a mucha gente sin saberlo y sin mala intención. ¡Seamos responsables!