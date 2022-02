Cosas del amor

Nos acercamos a San Valentín, el aniversario más romántico del año, un día importante para celebrar el amor. Siempre, en todas las épocas, en todos los tiempos y especialmente en las diferentes civilizaciones, el concepto de “amor” ha jugado un papel preponderante en la definición de la identidad de los seres humanos. Me pregunto, ¿cuál sería la mejor definición para el amor? Es complejo describirlo con unas cuantas palabras, ya que puede variar según las diferentes disciplinas, desde la filosofía a la psicología, pasando por la ciencia y la poesía. Pero también de la experiencia particular de cada ser humano, que hace su propia definición.

Amar verdaderamente significa apreciar a la otra persona por lo que es, con sus fortalezas y debilidades. Brenda Sanchinelli

El amor puede tomar muchas formas diferentes, y estas variaciones pueden mezclarse o existir por separado, dependiendo del individuo. Sin embargo, en el contexto, los tipos relevantes de amor serían principalmente románticos, amistosos y familiares. Estos son los tipos de amor que implican interactuar de manera positiva con otro individuo. Para algunos, el romance es el epítome del amor, que llena sus necesidades emocionales al relacionarse con otra persona. Para otros, los amigos pueden ser la mejor forma de amor por su estilo de vida, proporcionándoles muchas relaciones cercanas que son como una familia, que han elegido para sí mismos. Pero la familia es un ejemplo fantástico de este sentimiento, esos seres por los que sentimos un amor y entrega incondicional.

El amor verdadero no es una emoción, sino un sentimiento. La diferencia radica en que lo primero es algo momentáneo, mientras que un sentimiento perdura en el tiempo, se construye día a día y no es instantáneo y fugaz como la emoción. El amor nace espontáneamente, pero debe ser alimentado y cultivado con el paso del tiempo. El verdadero amor requiere compromiso. Además, para que una relación dure toda la vida, debe existir una armonía emocional, hecha de confidencias y complicidad mental. El amor provoca sensación de contrastes en nuestro ser, nos hace irracionales, porque no podemos controlarlo, pero también es lógico porque lo elegimos conscientemente. Toca tanto el corazón como la mente, es un afecto espiritual, pero también físico. Con el paso del tiempo, sin embargo, el amor también ha asumido su componente metafísico y espiritual, acercándose sobre todo al sentimiento religioso compartido por Dios y los hombres.

Amar verdaderamente significa apreciar a la otra persona por lo que es, con sus fortalezas y debilidades. Significa elegir a una persona en libertad y desear lo mejor para ella, querer estar cerca para siempre, en los momentos buenos y difíciles de su vida. Amar corresponde anteponer la felicidad del otro a la propia. Es preferir dar antes que recibir, sin exigir nada a cambio, dedicándose a la otra persona con atención diaria y no necesariamente con grandes gestos. Los seres humanos somos criaturas sociales por naturaleza. Algunos de nosotros podemos ser más extrovertidos que otros. Pero, al final del día, todos estamos programados para participar en interacciones sociales con quienes nos rodean. A veces una persona necesita estar rodeada de numerosos amigos y estar en constante comunicación con los demás. Otras, en cambio, están más felices si están solas, o con pocas personas cercanas y muy queridas. Estas necesidades varían dependiendo del individuo y su estilo de vida, experiencias y preferencias.

Es difícil hablar de amor porque a menudo se distorsiona, abusa y degrada en su verdadero significado. Pero, en resumen, el verdadero amor es la fuerza que mueve al mundo. El amor es un don de uno mismo; por lo tanto, un regalo que se otorga a otra persona, que es dar lo mejor de su ser.