Crisis de fe al futuro

Estamos en la Semana Santa más crítica y diferente de nuestra historia. Las tradicionales manifestaciones religiosas, tanto católicas como evangélicas, no podrán llevarse a cabo y esto para los participantes o espectadores es un giro enorme. Este tiempo nos obligará a ver para dentro y de seguro nos hacía falta. ¿Cuántas participaciones religiosas hay por cumplir sólo con ritos?, ¿cuántos cucuruchos son por fe, por tradición o por acto mecánico? ¿cuántos evangélicos están seguros que con el diezmo ganan indulgencias a pesar de que esta práctica fue la que motivó la rabia de Lutero? La fe es algo tan personal que solo Dios podrá juzgar la sinceridad de nuestros actos, pero lo que es seguro, es que por mucho que se diga que en nuestro país la mayoría de su población es Cristiana, el mensaje está muy alejado de la realidad.

¿Cómo prodigar amor en tu círculo íntimo? Esta respuesta cada quien debe darla. Alejandro Balsells Conde

En febrero de 1993 tuve la oportunidad de asistir a un Encuentro de Promoción Juvenil del Movimiento Emproista, esta ha sido mi experiencia más intensa en cuanto a la fe, porque jamás estudié en algún colegio religioso y la religión en Landívar, por lo menos, en mi época no estaba presente. Pero comento lo del Movimiento Emproista porque uno de los mensajes torales es: “el cambio empieza en tu propio metro cuadrado porque esto irradia”.

¿Cómo prodigar amor en tu círculo íntimo? Esta respuesta cada quien debe darla, porque tampoco se trata de crear mártires. Pero lo que sí es evidente es que el mensaje no ha fluido. De hecho, uno de los puntos más tristes es que hemos tenido presidentes, diputados y ministros que han sido forjados en establecimientos de índole religiosa y la corrupción ha sido su común denominador sin importar si vienen de polos católicos o evangélicos habiendo sido el corruptor otro que viene de la misma raíz. Hoy Miércoles Santo termina la cuaresma y se recuerda cuando Judas Iscariote negoció con el sanedrín la entrega del Maestro y por ello en varios mensajes se nos hace la reflexión ¿qué tan Judas Iscariote somos?

La Semana Santa para los no creyentes también es momento de reflexión porque los planes, sin duda, se truncaron. Se tiene todo el derecho a no ser creyente, pero no existe facultad para ser mala persona y la buena persona procura vivir en paz, siendo la base de ello nuestro proceso democrático y constitucional que garantiza el derecho de cada quien, y esto aplica también a nosotros los pirujos que nos movemos en una cuerda floja.

Muchos afirman ser buenas personas y carecer de religión. Celebrémoslo porque al fin y al cabo de lo que se trata la vida es de construir paz, concordia y respeto. El pacto de unión entre los guatemaltecos se llama constitución y nuestro contrato social afirma que “El régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social”. Esta norma ha sido olvidada por quienes han gobernado solo para privilegiar intereses individuales y han obviado su obligación de respeto hacia los derechos sociales, por esto la pandemia nos toma sin servicios de salud, sin estructura educativa, con galopante corrupción y lo que es más evidente sin procesos para concretar el mandato constitucional.

La ausencia de fe nos lleva al miedo al futuro, tanto los creyentes como los no creyentes tenemos pánico a las consecuencias de lo construido, es buen momento para reflexionar y tratar, por todos los medios de cambiar de actitud porque sin solidaridad y apoyo mutuo de esta no salimos y en esto radica tanto el pensamiento cristiano como el deseo de quien solo piensa ser buena persona. La pandemia no ve diferencias y puede matar a quien sea.