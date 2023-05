Cuidado con las redes sociales que suelen engañar

A pesar de que muchas personas creen ciegamente en todo lo que se dice en las redes sociales y se dejan llevar por las noticias malintencionadas, cada día más personas están cayendo en cuenta de que no pueden confiar en las redes sociales del todo. Estando en año electoral, debemos tener especial cuidado en dejar de creer todo lo que se dice sobre temas políticos. A pesar de que las noticias parecieran llegar de forma más rápida, frecuentemente llegan más engañosas y, por ende, es simple propaganda política. Mejor debiéramos verificar con las publicaciones de periódicos serios o estaciones de televisión o radio que tienen credibilidad.

¿Debemos dejarnos llevar por todo aquello que se dice sin cerciorarnos de que es verdad? En pocos minutos se arma una discusión risible atacándose unos con otros bajo la premisa de un falso testimonio. En cierta ocasión se dijo que estaban por deforestar Tikal y, según parece, eran simplemente árboles que estaban marcados desde hace muchos meses, pero no para ser cortados. El Ministerio de Cultura y Deportes sacó un comunicado desmintiendo la deforestación. Entonces, ¿quién está diciendo la verdad?

En algunas ocasiones me he percatado de tiktoks que presentan noticias falsas e incluso en temas ambientales suelen suponer asuntos que realmente no están sucediendo o que sucedieron en otros países. Las fotografías muchas veces también nos engañan, pues vienen de otros lugares distantes y de otras épocas que nada tienen que ver con Guatemala.

Tengamos cuidado también con la manera que individuos aplauden o desacreditan a candidatos. No crean todo lo que se dice, ni a favor ni en contra. Verifiquen cada cosa antes de emitir opinión, pues las artimañas están a flor de piel y pareciera como si muchos de los partidos creyeran que todo es válido, una vez ganen más partidarios.

Entre la desesperanza, el hartazgo, la indignación y la desinformación, creo que gana esta última. Todos sabemos que existen candidatos de dudosa reputación o más bien han sido confirmados como corruptos o asociados con los narcos, pero también están los honrados, cultos, y aptos para el cargo.

El problema es que cuando los guatemaltecos llegan a las urnas votan solo por los nombres o caras conocidas, y no les dan oportunidad a quienes no han tenido los fondos para hacer campañas millonarias. Por ende, hay dos tipos de campañas, las que utilizan dinero de legítima procedencia, y las que están asociadas al financiamiento del narcotráfico. ¿Cómo distinguirlas?

No digo que descarten todos los memes o tiktoks que les llegan. Únicamente que investiguen si todo lo que dicen es verídico o no, pues si seguimos con los ojos vendados nos saltará la liebre en menos tiempo de lo esperado.

Hagámonos el siguiente cuestionamiento: ¿Quiénes tienen tachas, han estado en la cárcel o tienen delitos de estafa, señalamientos de corrupción, asociación con el narcotráfico, procesos judiciales e incluso órdenes de extradición? A esos tachémoslos de nuestra lista, ya que perderemos nuestra democracia. Ahora hagamos otra lista de los “limpios”. Preguntémonos si sus planes de gobierno se apoyan en principios democráticos o si nos llevarán a una “autocracia”, que es un sistema de gobierno en el cual el poder absoluto sobre un Estado se concentra en manos de una persona, cuyas decisiones no están sujetas a restricciones legales externas ni a mecanismos regularizados de control popular.

El siguiente paso es investigar el pasado de la lista de “limpios” y veamos si en sus partidos hay gente decente. Solo así llegaremos a decidir por quién votar.