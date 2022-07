¡Cuidado, ya está aquí!

Noticias de prensa informan de más de cinco mil quinientos casos positivos de covid-19 en un día, y también cuentan que EE. UU. emitió alerta nivel 3 en avisos de viaje a Guatemala, provocado por altos índices de contagios y criminalidad. Esto puede traer consecuencias económicas y hasta costos de oportunidad para ciertas actividades.

Esta noticia es un ejemplo para quienes no comprenden cómo la relajación en las medidas preventivas puede tener consecuencias y no valoran la vida o la salud humana, únicamente ponderan la ganancia económica. ¿Será que se han preguntado de qué manera las enfermedades poscovid podrían afectar a futuro la atención médica proporcionada por el sistema de salud o a través de las aseguradoras?

Entonces, ¿qué imagen ha expuesto el país al mundo al relajar sus medidas preventivas, reportando luego un alto número de casos positivos? Y quienes observan estas acciones, son o llegarán a ser sus socios comerciales; los que probablemente incluyen conceptos como bienestar y seguridad humanos o prosperidad al enfocar aspectos económicos o de competitividad, e incluyen al ser humano y su salud como parte de los mismos.

Por esto se necesita planificación estratégica, “prevención” o “previsión” en las políticas de Salud. ¿Acaso no es mejor prevenir que lamentar? ¿Dónde quedaron las lecciones aprendidas en un país que ya va por la quinta ola de covid? Aparentemente, a los responsables de gestionar la salud del pueblo no les preocupa mucho, pues las medidas de prevención y bioseguridad continúan como una “recomendación”, exceptuando la mascarilla. Por esto algunas personas siguen tan relajadas como las medidas.

No hay que esperar que existan más contagios de los que ya se ven o que la demanda hospitalaria suba para emitir nuevamente acuerdos para activar las otras medidas de prevención y bioseguridad que sean de obligado cumplimiento para toda la población, sin olvidar a los vulnerables (con enfermedades crónicas, adultos mayores, mujeres embarazadas, etc.), que deberían ser protegidos, brindándoles medidas adicionales, autorizándoles el trabajo en casa, aprovechando las TIC.

Esto para minimizar el riesgo de exposición ante el SARS-CoV2, ya que no distingue si las personas están hacinadas en el lugar de trabajo, en el transporte público, de paseo o de shopping, ataca igual, y a algunos centros de trabajo parece no importarles si el trabajador enferma o muere, ya que lo cosifican y no se preocupan por los más vulnerables. ¿En dónde quedaron “el derecho a la vida” y “el derecho a la salud” de todos los ciudadanos y ciudadanas?

También se habla a nivel internacional del cumplimiento de la Agenda del Desarrollo S 2030, de los ODS, y Guatemala signó ese compromiso, agenda que alineó al Plan Nacional de Desarrollo Katún 2032 Nuestra Guatemala. Tomaré un ejemplo: “La protección social, económica y jurídica de la familia es compromiso de Estado reconocido en la Constitución Política (…)” (Fuente: Katún 2032, cap. 11),

Este capítulo plantea la protección social de los grupos de alta vulnerabilidad como las poblaciones con enfermedades crónico-degenerativas, los adultos mayores, entre otros; por tanto, en esta pandemia deberían existir medidas que recojan el espíritu de protección social, ya que, a nivel internacional se habla de bienestar y de seguridad humanos, prosperidad, responsabilidad social, integradas al desarrollo económico y a la competitividad de un país.