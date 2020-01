Cuidados en el mundo digital

Mis lectores no me dejarán mentir en que quienes no somos “milenios” no tenemos más remedio que adaptarnos a los cambios que se han dado por la tecnología digital. Les hablo de quienes nacimos entre los años cincuenta, sesenta o setenta. Dicha tecnología nos demanda evolucionar de forma exponencial.

Aunque los periódicos, la radio y la televisión siguen estando en nuestras vidas, ahora se les han sumado las redes sociales. Allí se escuchan noticias, se hace proselitismo, se anuncian empresas, se hacen amistades y surgen amoríos.

Sin embargo, los celulares, aunque nos ayudan a estar mejor comunicados, están fracturando las relaciones interpersonales, convirtiendo a los jóvenes de hoy en seres ermitaños, aislados dentro de un claustro. Es una alquimia entre el joven y su celular.

Cuesta recordar las épocas en que nada digital existía. Mi padre, H.J. Nicol, contaba que cuando era adolescente consiguió una máquina de escribir y se encerró una semana a aprender mecanografía por su cuenta. Se convirtió en uno de los primeros en saber mecanografiar en Guatemala y le pagaban extraordinariamente tan solo por escribir cartas a familiares o cartas de amor. Esos tiempos de antaño son ahora recordados como tiempos de oro.

Los “cablegramas” servían para comunicarse al exterior. Los telegramas eran la forma de comunicación en el día-día en el país. El phone patch ahorraba las llamadas de larga distancia. En ella, el vocabulario era “roger” por decir “sí”, o “cambio” cada vez que dejábamos hablar al otro interlocutor. Ahora toda la comunicación es inmediata utilizando el celular.

En mi adolescencia nos hacían leer las noticias más importantes de un periódico para luego analizarlas. Nada de esto sucede hoy. Los libros se leen por internet, y las noticias se envían de forma virtual. Antes debíamos ir a la biblioteca a buscar información. Hoy solo las buscamos en Google y en segundos las obtenemos. Evoco tiempos de mi niñez cuando me dedicaba a leer enciclopedias y en mi tiempo libre, aprendía la clave de Morse, por si en alguna oportunidad la tendría que utilizar.

También existía el fonógrafo para escuchar música y la radio de onda corta y ancha para sintonizar las noticias mundiales. Recuerdo la vieja televisión color rojo que llegó a mi casa por primera vez. Esperábamos por horas con mi hermano mayor para que por arte de magia se prendiera alguna imagen. No obstante, solo visualizábamos un círculo que contenía números, y escuchábamos un “bip” cada ciertos minutos, junto a una estática constante por horas. Al rato salían las caricaturas de Mickey Mouse y Pedro el Malo, todo en blanco y negro.

Las redes sociales son útiles y hasta imprescindibles, pero hay que manejarlas con cautela, ya que muchas veces son utilizadas por personas inescrupulosas que nos timan, estafan o roban. Están también las “noticias falsas” que les sirven a políticos corruptos para denigrar a sus contrincantes. Así terminan arruinando la reputación de personas que son legítimamente honestas y buenas. Por lo mismo, nunca debemos saltar a conclusiones ni opinar precipitadamente cuando nos viene una noticia por Facebook. Los medios informales no siempre provienen de periodistas serios, sino de personas que solo buscan hacerse notar.

Las redes sociales son un admirable invento, pero si se manejan de forma imprudente pueden arruinar nuestras vidas. En cambio, con los medios tradicionales de comunicación nos aseguramos de que las fuentes han sido investigadas. Por esta razón debemos luchar para que estas sigan vigentes.