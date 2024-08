Pluma invitada

De Rushdie y Asturias

Es de conocimiento que Salman Rushdie estuvo inicialmente protegido por la seguridad gubernamental.

He leído siete libros de Salman Rushdie. El que más me ha gustado es Shalimar el payaso. Historia desarrollada en buena parte en los alrededores de Srinagar, capital del estado en disputa de Jammu y Kashmir, localizada en el valle de Kashmir (Cachemira, en español), rodeada por todos lados de la cadena montañosa y espectacular de los Himalaya, a orillas del río Jhelum, y de lagos, entre ellos el bello lago Dal, en cuya ribera se encuentran varios jardines de estilo Mughal, destacando el Jardín Shalimar.

Ruhsdie y Asturias emplean el realismo mágico en sus obras.

Es de conocimiento que Salman Rushdie estuvo inicialmente protegido por la seguridad gubernamental luego de una fatua decretada contra él por ofensas al profeta en su libro Los versos satánicos. No deseo comentar dicha obra, más bien, quiero brevemente reseñar su último libro titulado Cuchillo, el cual empieza con el siguiente párrafo: “A las once menos cuarto del 12 de agosto del 2022, un soleado viernes por la mañana, en el norte del estado de Nueva York, fui agredido y casi asesinado por un joven armado con un cuchillo poco después de subir yo al escenario del anfiteatro de Chautauqua para hablar de la importancia de mantener a los escritores a salvo de todo riesgo”.

Es un libro enriquecedor por su honestidad, que relata con una prosa clara las consecuencias fisiológicas y psicológicas de dicho atentado sobre al autor. Tuve, a la vez, la suerte de escuchar a Salman en una entrevista en el programa de TV5 La gran librería, en donde describió los puntos más destacados, usando un parche negro en uno de los ojos debido a la pérdida irreversible de la visión. Se me han grabado las observaciones que los médicos le expresaron en su rehabilitación: varios hechos te salvaron de la muerte, el atacante no tenía ni la menor idea de cómo emplear un cuchillo para asesinar, tu interés por vivir, asociado a un milagro de la medicina.

Los participantes coincidieron en señalar, primero, atentados similares en el pasado, el nobel Naguib Mahfuz sobrevivió a una cuchillada en el cuello por sus textos, entre ellos El callejón de los milagros (Midaq Alley) y, segundo, el incremento lamentable en los últimos tiempos de amenazas hacia escritores por lo que escriben, sea en libros o en crónicas. Me uno a lo expresado por Javier Cercas en la contraportada del libro aludido: “Debemos proteger a toda costa a Rushdie. Proteger a Rushdie es proteger la alegría, la risa, las ganas de vivir. Proteger a Rushdie es proteger a la civilización”.

En Prensa nos informaron que trasladarían los restos mortuorios de Miguel Ángel Asturias a nuestro país, en donde indiscutiblemente deben reposar. La obra excelsa del nobel, el Señor presidente, es en sí la crítica literaria de un dictador. Tema abordado más tarde por Roa Bastos en Yo el supremo y el Nobel Vargas Llosa en la Fiesta del Chivo. Sin embargo, concuerdo con el Dr. Gerald Martin, quien, entrevistado, categóricamente mencionó que Hombres de maíz era su obra cumbre, como origen del realismo mágico y de influencia directa o indirecta en Cien años de soledad del nobel García Márquez. Puede que lo sea, puede que no, pero me atrevo a discernir con el Dr. Martin, ya que Viento fuerte y Los ojos de los enterrados forman una trilogía con la continuidad del tema. El contenido, maravilloso; el estilo del relato, único; la entelequia, sin igual. Estudiosos de las letras nacionales han analizado a profundidad las obras de Asturias, han sido enseñanzas valiosas que agradezco, ya sea porque las he escuchado o leído en sus escritos. Ruhsdie y Asturias emplean el realismo mágico en sus obras, uno foráneo y extraño; el otro, intrínsecamente chapín.