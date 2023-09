De tesis y plagios al por mayor

La academia y la política no parecen ir siempre de la mano. Eso se observa cuando se escudriñan las tesis de graduación de algunos funcionarios o dirigentes partidarios. Uno de los casos más truculentos ha sido el de Manuel Baldizón, quien en el 2014, con bombos y platillos, anunció la publicación de su libro Rompiendo paradigmas. Poco le duró el gusto porque luego se conoció que en su magna obra incurrió en plagio de autores. El escándalo no paró ahí. Poco después se supo que su tesis doctoral tenía más del 50 por ciento de plagio y no de autores de renombre, sino de sitios profanos como Wikipedia, Buenastareas.com y Monografías.com. El año pasado dio un paso al frente la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, de quien se descubrió que su tesis doctoral la había obtenido en apenas un año y que es una copia casi literal de la tesis de licenciatura del abogado Benigno Ramírez Choc, a quien nunca le dio crédito bibliográfico. Porras llegó al extremo de amenazar con procesos penales a los miembros de la Comisión de Postulación de Fiscal General que se atrevieran a revisar su tesis doctoral.

Manuel Baldizón y Consuelo Porras forman parte de quienes han incurrido en flagrante plagio en sus tesis doctorales. Haroldo Shetemul

Este año, la novedad plagiaria es de Miguel Martínez, el amigo del presidente Alejandro Giammattei. El periodista Pavel Gerardo Vega publicó, en Plaza Pública, un reportaje sobre las anomalías que encontró en la graduación de ingeniero del referido político. Su tesis de grado, que dedica al “señor presidente de la República de Guatemala Dr. Alejandro Giammattei, por sus sabios consejos e incondicional apoyo, ejemplo de perseverancia y esmero”, es otra muestra de plagio. Para analizar la tesis, el periodista empleó la página web Duplichecker.com y la verificó con Turnitin.com, las cuales detectaron que el marco teórico provenía de seis documentos, de los cuales copió literalmente el contenido. Cuando el periodista le preguntó a Martínez sobre tal situación, este se limitó a decir que no sería el único que lo ha hecho. Y para conocer el valor académico que Martínez le da a la fundamentación teórica basta ver su respuesta: “Si le querés llamar plagio a eso, llamale como querrás. ¿Cuál es la relevancia de un marco teórico?”.

En el caso de Martínez hay algo más que problemas en la tesis. La investigación de Vega evidencia que hubo respaldo de algunas autoridades de la Facultad de Ingeniería de la Usac para que se graduara en forma exprés. Por ejemplo, en su expediente estudiantil no consta la aprobación del examen privado, el cual es un requisito indispensable para la graduación. La tesis de Martínez pasó por alto el dictamen del revisor del texto, por lo cual incumplió el artículo 8 del Reglamento de Trabajos de Graduación. Tampoco tiene la constancia de revisión de estilo y formato, un requisito incluido en el artículo 9 del reglamento. Llama la atención que Martínez solicitó el examen público el 6 de agosto del 2020 y en menos de lo que canta un gallo la oficina de Control Académico emitió, ese mismo día, la constancia de que el estudiante cumplió con todos los requisitos para sustentar su examen general. El 7 de agosto, pocas horas después, el flamante director del Centro de Gobierno estaba sentado frente a la terna examinadora que dio a luz un nuevo ingeniero.

Qué maravilla de eficiencia que ya desearían miles de estudiantes que deben esperar el tiempo normal para graduarse. Claro, ellos no son amigos cercanísimos de un presidente, ni funcionarios a quienes les urgía el título universitario para justificar la dirección del extinto Centro de Gobierno. Todo tiene su premio. Por ejemplo, el asesor de la tesis de Martínez era jefe del Laboratorio de Agua del Instituto de Fomento Municipal, y poco después de la graduación se convirtió en subgerente general de esa entidad. Por supuesto, podrían ser coincidencias que algunos mal pensados pueden creer que se trata de pago de favores.