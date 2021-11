Decisiones de la COP26 por el cambio climático

Pareciera que el tema del cambio climático no fuese de la incumbencia de las personas de a pie, del campesino de la montaña, del ama de casa, del agricultor, del empleado, del empresario, del político o del representante de una ONG, pero sí lo es, ya que a todos nos afectará de una forma u otra. Por ende, debemos estar informados de que con un solo grado de temperatura que subamos la agricultura sufrirá y nos quedaremos sin alimentos, y sin vivienda, pues las megatormentas están a la orden del día.

La iniciativa privada podría ser clave en implementar de forma urgente tecnología limpia por medio de energía renovable. Vida Amor de Paz

La parte positiva es que los gobiernos que han participado en la Convención Marco de Cambio Climático, celebrada en la COP26, en Glasgow, que actúa como reunión de las partes en el Acuerdo de París, logró el 12 de noviembre un importante compromiso asumido por EE. UU. y China en disminuir el nivel de CO2 de la atmósfera. Sin embargo, la negativa es que no consiguieron establecer los resultados que esperaban en procurar limitar a 1.5 ºC el calentamiento global. El objetivo fijado en el Acuerdo de París ya no es suficiente para paliar la amenaza climática mundial.

¿Y cómo nos afectará? No solo la agricultura, la seguridad alimentaria, los bosques, el océano, la criósfera y la protección de la diversidad biológica se verán afectados, sino nuevas enfermedades respiratorias difíciles de controlar.

¿Y qué podemos hacer para protegernos? La reforestación es una de las grandes soluciones, pues los árboles secuestran carbono y, además, evitamos el deslave de montañas enteras que muchas veces entierran aldeas completas. Otra medida es implementar el ordenamiento territorial para evitar nuevos desastres en sectores vulnerables y de pobreza.

A pesar de que en dicha cumbre se reconoció el papel del multilateralismo para erradicar la pobreza, si no están todos los sectores trabajando de la mano en calidad de emergencia nada cambiará; dígase gobiernos, iniciativa privada, cooperación internacional, academia, sociedad civil y oenegés. Con acciones tibias caeremos en un precipitado abismo. ¿Por qué? Porque el suministro actual de financiamiento climático sigue siendo insuficiente, y aunque las resoluciones de esta COP26 sean acertadas, tomarán varios años en implementarse. ¡Ya no hay tiempo y no podemos esperar hasta el 2030 para conseguir rescatar al Titanic que se hunde.

En la COP26, el primer ministro británico destacó que nos quedaba tan solo un minuto para la medianoche, queriendo decir con ello que la sirena de alarma mundial antes de claudicar ya había sonado. A pesar de todo ello, pienso que todavía hay un estrecho de tiempo para actuar y reducir el aporte global de carbono.

Evidentemente, nuestra supervivencia se juega en estas cumbres, y como no se ve que los gobiernos mejoren el panorama, la iniciativa privada podría ser clave en implementar de forma urgente tecnología limpia, por medio de energía renovable, con metas de cero neto (o Net Zero), en vez del combustible fósil o plantas de carbón. Solo así los cambios se darán más rápidamente. Sin embargo, algunas potencias mundiales llegan a estas cumbres con empresarios del sector petrolero, y es allí donde se mueve el dinero, y el interés de que sigamos cruzados de brazos.

Si no estamos coincidiendo en la misma página, si no nos apoyamos en los resultados que nos dan los científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), si no estamos en sintonía con las necesidades de nuestros pueblos y si todos seguimos cruzados de brazos, no nos levantemos sorprendidos un día viendo que ya no estamos en un planeta que puede cobijarnos para seguir con vida. No hay tiempo que perder.