Declaraciones internacionales hirientes

El mundo se ha vuelto peligroso, pues no se excluye la política agresiva acompañada del uso de fuerza en distintos grados. Por el momento se excluye la destrucción por armas atómicas, pero hay una turbulencia financiera acompañada de acciones bélicas. Los líderes en la creación industrial EUA y China, tienen en la India, Rusia, Europa e Indonesia, una competencia desesperada por rivalizar en la productividad. Aparte, sucede un crecimiento demográfico donde el viejo mundo no alcanza al reemplazo por envejecimiento, mientras países desordenados no logran retener a sus habitantes.

Los tropezones diplomáticos tienen un peso explicativo en la acometida extranjera contra el país. Antonio Mosquera Aguilar

El cambio climático es una babosada, la tierra siempre ha modificado su temperatura: desde glaciaciones, desertización, etc. Escondido está el problema de la energía. En efecto, los vaivenes ambientales afectan decisivamente el aprovechamiento de fuentes naturales para ayudar en los procesos industriales y agrícolas. En el fondo existe un monopolio tanto en la provisión como en el aprovechamiento. Todo lo vino a complicar la guerra en Ucrania y el pretendido bloqueo de Rusia, una de las principales fuentes de materias primas y combustibles.

En medio de todo, un pequeño país: el nuestro, se pone irresponsablemente a realizar acciones arriesgadas. Uno de los pocos que cambia su embajada a Jerusalén. No se trata de un error o arrepentirse, sino señalarlo como un evento retador. Enfrente, varios países con capacidad suficiente para deslizar inquina aduciendo otros pretextos en su agresión. No se habla de ello, pero a una congresista de EUA, le pagan las campañas electorales; y ella a cambio, agrede siempre que puede al país.

En relación con Ucrania, se hizo una condena a Rusia, con viaje presidencial incluido, como si fuera una potencia dispuesta a ofrecer otro apoyo que no sean las palabras. Luego, inaugurar la presidencia bajo declaración de poco amigo al gobierno norteamericano. Un caso, el negocio farmacéutico, donde bajo prisión provisional falleció un distinguido profesional o fueron encarceladas dirigentes sindicales, es un ejemplo. Pero no se mide la maldad de los funcionarios de Washington, listos a la venganza en cuanto pueden.

Para ajuste, no se mantiene un perfil bajo en la disputa sobre Taiwán. Un asunto histórico, no buscado sino resultado de una herencia en las relaciones exteriores. Mantenerse alejado de disputas y declaraciones, sería lo conveniente; en contra, los discursos de gran potencia en boca de un enano geopolítico.

El dinero corre, compra actores aventureros. Les gusta lucirse sin considerar el futuro. Pueden estar en prisión después de haber ocupado primeras magistraturas. Sabemos la razón de la condena de políticos de la Unión Europea, en especial de los españoles. La busca de significación de burócratas de segunda, de organismos internacionales, de funcionarios de Washington que no pueden poner un pie en África por su pasado injerencista.

Por ello se puede suponer: una motivación dineraria similar en la desestabilización interna del régimen democrático, por el Ministerio Público. Acciones estridentes, apartados del razonamiento aceptado en lógica jurídica, inmersos en maniobras de hostigamiento legal sin sentido. Solo hay argüende insensato. El MP sorprende con nuevas jaladas para envenenar la vida cívica. En el pensamiento religioso nos encomendamos al justo juez, porque todos saben que existe el juez prevaricador. Aparentemente aguantará el Estado de derecho hasta el relevo constitucional, se confía en la Corte de Constitucionalidad y el sentido institucional; pero como en el paraíso, se puede colar la serpiente.