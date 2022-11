Defendemos el derecho a saber

Mañana, 30 de noviembre, es el Día del Periodista en Guatemala. No hay motivos para celebrar.

Será una jornada para exigir que cese el hostigamiento, el acoso y la criminalización en contra de quienes ejercemos esta labor en el país.

Desde la firma de los acuerdos de paz no se había registrado un retroceso tan profundo como el que hoy vivimos. Y no es que no haya habido ataques o persecución penal indebida. Siempre existieron. Sin embargo, ahora hay una estrategia sostenida para silenciar al periodismo independiente.

La alianza proimpunidad —con la connivencia de los poderes del Estado— está dispuesta a perseguir a quienes no se “alineen”. Pese al miedo que nos quieren infundir, aquí estamos, uniendo nuestras voces y plumas para defender el derecho ciudadano a la información, que es lo que quieren suprimir. Comparto el pronunciamiento de la iniciativa #NoNosCallarán, que deja claro que el silencio no es nuestra opción:

“Hace un año, en el Día del Periodista, emitimos un comunicado para denunciar la intimidación hacia la prensa independiente de Guatemala. Lamentablemente, lejos de mejorar, el derecho a la información y las libertades de expresión y de prensa han ido en detrimento tanto en el país como en la región.

Afrontamos la consolidación del autoritarismo, que conlleva mayores limitaciones a las libertades ciudadanas y un incremento al hostigamiento y la persecución hacia medios y periodistas que fiscalizan el poder. Los ataques, el acoso, la asfixia económica, la vigilancia, la criminalización, el descrédito y las restricciones permanentes a las fuentes de información se han multiplicado exponencialmente.

Hoy, un periodista guarda prisión a la espera de la audiencia de apertura a juicio mientras permanece aislado en condiciones inhumanas. Además, al menos seis colegas han salido del país ante el temor de que el MP, al mando de María Consuelo Porras Argueta, dé paso a denuncias espurias.

La democracia necesita de medios y periodistas independientes. Marielos Monzón

Decenas más han tenido que resguardarse, o desplazarse de sus territorios, para garantizar su seguridad y el libre ejercicio de su trabajo. Las mujeres periodistas y las y los colegas de medios departamentales, comunitarios y locales se encuentran en una situación aún más vulnerable.

No podemos celebrar que en el país exista libertad de prensa. Las fuentes oficiales y privadas se abstienen de hablar por temor a represalias. Prefieren guardar silencio ante el hostigamiento de los netcenters, que desprestigian y acosan a quienes no piensan o actúan como ellos. Una situación similar sucede con los anunciantes, quienes reciben presiones para pautar en determinados medios. Estas intimidaciones aumentan como producto de la impunidad que el MP, las autoridades judiciales y algunos operadores de justicia ejercen.

Solo podemos reconocer una resolución, la del Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, que condenó a los dos agentes de la PNC que agredieron al periodista Sonny Figueroa en septiembre de 2020.

El gobierno y sus aliados pretenden llegar a las elecciones generales en 2023 sin una prensa independiente que los fiscalice y cuestione. Quieren destruirla para mantener por otros cuatro años su impunidad y sus privilegios, aunque esto implique destrozar el país. La ciudadanía corre el inminente riesgo de ver reducida, manipulada o eliminada, la información a la que tiene derecho para tomar sus decisiones.

Por eso estamos aquí, con el convencimiento de que la democracia necesita de medios y periodistas independientes. Y por eso, una vez más, reafirmamos nuestro compromiso con la ciudadanía de seguir informándola sobre los hechos que le afectan y que los sectores de poder quieren mantener ocultos. Seguiremos de manera conjunta defendiendo su derecho a saber. En este Día del Periodista decimos fuerte y claro: el silencio no es una opción y no vamos a callar”.