Derecha-izquierda / corrupto-honesto, he ahí el dilema

En artículo anterior opiné que la renuncia del presidente Jacobo Árbenz se debió de la falsa acusación de ser comunista del gobierno de Estados Unidos de América. Un atento lector corrigió que no fue así, sino a la traición de sus colegas que anunciaba derramamiento de sangre que no permitiría. Copio parte de su comentario: “Durante la invasión a Guatemala, por un pequeño grupo de mercenarios asesinos reclutados en el Oriente de Guatemala por el traidor, asesino y vendepatria Carlos Alberto Castillo Armas, más conocido como Caca, por las iniciales de sus nombres y apellidos, jamás hubieran vencido al ejército de la revolución a no ser por la traición de la más alta jerarquía de ese ejército…”

“…todos los hombres tenemos luces y sombras y nadie puede negar que Árbenz soñó y luchó por una Guatemala donde la riqueza tuviera una distribución mucho más equitativa y que desaparecieran para siempre las enormes brechas que separan a los diferentes estratos de la formación social guatemalteca y la expropiación a precio justo, el que tenían registrado en el Registro de la Propiedad Inmueble, a la poderosa Ufco e Irca, y la promulgación del decreto 900, Ley de Reforma Agraria, fue la gota que rebalsó el vaso para que los gringos decidieran derrocarlo…”.

Otro lector sintonizado en la misma frecuencia comentó “…para que la lamentable historia del ’54 la conozcan los chapines de poca memoria… Falta bastante por remendar. Por ejemplo, demanda internacional por daños y perjuicios por la intervención de ese año. Además, se debe señalar a los vendepatrias chafas que… traicionaron al soldado del pueblo. Corte marcial y degradación post-mortem contra estos. Ante los cambios positivos que se dan recientemente en Iberoamérica, Guatemala debe dar un aporte con la frase del Popol Vuh: Que todos se levanten, que nadie se quede atrás, palabras de significado muy profundo… y actualidad”.

El comunismo como ideología política y su contraparte, el anticomunismo, desaparecieron a finales de los años 80.

Sin embargo, los dueños de la finca que gobiernan desde el 15Sept1821, con excepción de los 10 años de la Primavera Democrática (1944-54), insisten en mantener viva, confundiéndola con la dupla derecha-izquierda; táctica con la que arrastraron al país a la frágil situación actual, a escasos ocho días de las elecciones, cuando votaremos por presidente y vicepresidente, 160 diputados al Congreso y 340 alcaldías. Al improductivo Parlamento Centroamericano ni siquiera lo considero. Con la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala mostraron con insolente terquedad y claridad meridiana la diferencia entre una y otra, dando lugar a que emergieran cualidades humanas más importantes: corrupto-honesto, he ahí el dilema.

En la actual campaña política, la peor de los últimos 69 años, abundan tipejos con propuestas sin contenido y hojas de vida, tan limpias, como papel en blanco; hacen uso de lenguaje vulgar en su intento por llegar al pueblo al que consideran estúpido. Personas que, como en la anécdota de la tortuga, arriba en un poste, no se explica cómo llegó ahí, sino porque alguien la subió. El punto no es si la derecha es corrupta, la izquierda es honesta o viceversa. Solamente avalo lo señalado por un colega lector: “Cuando el llamado comunismo ha perdido toda su esencia y vuelto un oportunismo izquierdoide y el capitalismo una cueva de ladrones. ¡Que Dios nos ampare!

Invito, pues, a elegir entre los candidatos honestos que, aunque pocos, representan a la mayoría de guatemaltecos, que también somos honestos.