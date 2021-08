Derribando obstáculos que nos tienen de rodillas

Desde hace un tiempo la situación política en Guatemala nunca había estado tan candente como lo está ahora. Entre bloqueos, la escasez de vacunas, el incremento de coronavirus y otros temas críticos parecieran agobiarnos tanto que quisiéramos un día despertar y sentir que todo ha sido una pesadilla.

Ni lo piense más. ¡Vacúnese! Vida Amor de Paz

Sin embargo, haya o no haya vacunas, una gran parte de la población no quiere vacunarse. Hablo de personas de todos los estratos socioeconómicos del país y se está dando por desinformación, o por personas malintencionadas, incluyendo líderes comunitarios que convencen a los pobladores de rechazar las vacunas. Adicionalmente, esta desinformación también surge por medio de las redes sociales que bombardean las ficticias y absurdas “teorías de la conspiración”, que aducen que quien se vacune, en varios años morirá. Sin embargo, quizás los que promueven esa teoría sean precisamente los que quieren que muramos para reducir la población mundial. Ni lo piense más. ¡Vacúnese!

Por ello, aprovecho este espacio para instar a todos a vacunarse, ya que tenemos que lograr la inmunidad de rebaño, y solo lo conseguiremos con suficientes guatemaltecos vacunados. De otra forma, Guatemala quedará aislada del resto del mundo. Además, quienes no estén vacunados no podrán salir del país. Así es que, es de aprovechar si Ud., amigo lector, encuentra, hoy por hoy, disponibles las vacunas, ya que me temo que más adelante ya no habrá

Hoy dedico parte de mi columna a Foro Guatemala, que está de manteles largos. En 20 años, Foro Guatemala (FG) ha venido abordando temas de mayor trascendencia del país. Durante la celebración por zoom de su vigésimo aniversario se hizo un recuento de los retos, avances y logros, así como de la interacción de cada institución, que ha sido tan importante en la vida política de Guatemala y fuente de ideas de políticas públicas y rutas coyunturales, proponiendo comunicados en momentos difíciles para el país.

Por ende, me permito mencionar a las instituciones que actualmente conforman Foro Guatemala, que son Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad Rafael Landívar, Alianza Evangélica, Asíes, Asorema, Cacif, Comunidad Judía de Guatemala, Confecoop, Conferencia Episcopal de Guatemala, Convergencia Cívica Política de Mujeres, Foro Maya, Federación de Organizaciones Rurales de Desarrollo Integral de la Mujer Guatemalteca, Guatemala Visible, Jóvenes por Guatemala, Madres Angustiadas, Naleb y Primero Guatemala.

Roberto Ardón, del Cacif, opina que, en su momento, la Ley de Comisiones de Postulación fue un logro, y considera que la presencia institucional continuada fue primordial. En 20 años, Foro Guatemala ha logrado mantener un espacio de diálogo hasta en momentos de tensión política y social. Esta no ha sido tarea fácil, y mucho menos en un país donde las represalias ocurren día a día.

Quizás los factores más importantes para mantener este espacio de diálogo entre una diversidad de instituciones ha sido el respeto y la tolerancia al momento de realizar las propuestas para construir un mejor país. Raquel Zelaya, de Asíes, considera que los planteamientos anuales a los organismos del Estado han sido siempre bien recibidos y comentados por los destinatarios. Sin embargo, la Agenda Mínima “Un trabajo conjunto, una mejor Guatemala” sigue vigente.

Entre los retos no podemos olvidar la votación por la consulta popular sobre el diferendo con Belice o la lucha por privilegiar en su agenda los temas y derechos del pueblo maya, y el diálogo intercultural. Visitas a presidentes, vicepresidentes, ministros y diputados en estos 20 años han ayudado a derribar los obstáculos que nos han tenido de rodillas. Así que, Foro Guatemala, ¡siga adelante, que hay mucho más que hacer!