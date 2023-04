Desolación en lo internacional

Se ha vuelto motivo de risas la busca de un acompañante fantasma por parte del presidente Biden. Tal desaguisado ejemplifica la pérdida de orientación de EUA en las relaciones exteriores con Latinoamérica, sobre todo en Centroamérica. Se enemistan con los gobiernos como si no importara la relación geoestratégica y mucho menos el intercambio económico. Mientras tanto, consienten a quienes les lanzan invectivas, a pesar de abandonarlos en su política contra sus señalados adversarios.

Vale decir frente al estado de las relaciones exteriores: con aliados así, quién necesita enemigos. Antonio Mosquera Aguilar

En el comité senatorial de los servicios armados tuvo lugar este mes una audiencia a la que acudieron el general Glen D. Van Herck del Comando Norte, Northcom y Norad, que pronto se retirará de su misión, y también estuvo la generala Laura Richardson, del Comando Sur, Southcom. Ambos señalaron como adversarios a Rusia y a la República Popular China (RPC). Fuera de Nicaragua, donde los rusos hacen inversiones estrafalarias en armamento para halago del gobierno, en el resto del subcontinente se limitan a la propaganda por medio de la televisora RT y la agencia Sputnik Mundo.

La generala acusó a China de intenciones malignas. El apoyo a puertos de gran calado, se usará, no se sabe cuándo, para buques de guerra. Igual, un día futuro, los equipos para ciudades inteligentes, servirán para apoderarse de datos de seguridad. Pero, el Southcom no ofrece a sus socios en Latinoamérica, asesoría y equipos de aseguramiento informático. Las inversiones chinas en la fuerte economía panameña, se mostrarán siniestras en el futuro. Además, acusa a la RPC de saqueo pesquero, pero EUA no ayuda a fomentar las capacidades marítimas.

Sin hostigar a la generala, valdría la pena preguntarle sobre el envío de los yip todo terreno a la fuerza de tarea, Chortí, Tecún Umán y Xinca sobre la base de corazonadas e improvisación. No interceptaron nada, a tal punto que se decretó su disolución. Contrabando y los migrantes, pasan por los puestos y puertos de entrada por la corrupción existente. Igual resulta con los US$3 mil quinientos millones anuales del BCIE al gobierno de Nicaragua. EUA no hace presión a sus gobiernos aliados, para evitar ese dilatado financiamiento a su enemigo jurado. Más todavía, la ruptura de relaciones con Taiwán por parte de Honduras, país donde existe una base militar norteamericana, solo muestra la impostura de los ataques a la RPC. Ya que molesta tanto la presencia china, no se explica que Xiomara Castro, no sea sujeta a ninguna crítica por Washington y se le presenta como su aliada favorita en el triángulo norte. Mientras tanto, llueven las invectivas contra Bukele y Gianmmattei. Para no hablar del acceso a buques, aviones y otros medios, facilitados por EUA. Allí se descubre un reparto no igualitario. Se favorece a quienes no siguen las tirrias internacionales del Southcom.

Durante la revolución mexicana en 1920, se compuso una polka: Las coronelas. Se trae a colación porque la letra solo repite hasta el cansancio el título. Parece que así estamos ahora, repitiendo una y otra vez: generala, generala… En medio de la falta de dirección y sentido de la política norteamericana. ¿Qué se gana con el tapón del Darién? En contraste, la RPC impulsa la franja y ruta de la seda para unir a las naciones de Asia con Europa. Para no hablar de las propuestas de paz en la guerra de agresión rusa contra Ucrania.

El país atendiendo a sus intereses tiene estabilidad en sus relaciones internacionales, no busca rompimientos impensados. Pero tampoco es enemigo de la RPC, por lo que se dice, hará en el futuro. Si alguien tiene una bola de cristal que la preste.