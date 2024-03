Fuera de la caja

Despertando el potencial humano: dos maestros, dos caminos

La contraposición de estas dos historias nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en la educación y cómo podemos abordar sus desafíos contemporáneos.

En el corazón de la educación yace una dualidad palpable: por un lado, el desafío de mantener viva la llama del conocimiento ante las distracciones de la era digital; por otro, la promesa de un despertar intelectual alimentado por métodos innovadores. La historia de dos maestros, Leonardo Haberkorn y Sergio Juárez Correa, encarna esta dualidad y ofrece lecciones valiosas sobre cómo podemos ser agentes de cambio en un mundo ávido de despertar.



La Resignación de un Educador Apasionado: “Después de muchos, muchos años, hoy di clase en la universidad por última vez… Me cansé de pelear contra los celulares, contra WhatsApp y Facebook. Me ganaron. Me rindo. Tiro la toalla”, confiesa Leonardo Haberkorn, un periodista y académico uruguayo cuya despedida de la enseñanza resuena con el desencanto de quienes han sentido el creciente desinterés de los estudiantes. Haberkorn, con una pasión ardiente por su materia, se encontró en una batalla perdida contra la constante distracción de la tecnología, una realidad que lo llevó a renunciar a su puesto en la Universidad ORT de Montevideo. Su experiencia subraya un fenómeno preocupante: la educación, ese noble vehículo de empoderamiento, se enfrenta a una apatía creciente. “Es como enseñar botánica a alguien que viene de un planeta donde no existen los vegetales”, lamenta Haberkorn, destacando el desafío de conectar con jóvenes cada vez más desvinculados del mundo que los rodea.

La educación necesita héroes dispuestos a transformar sus desafíos en oportunidades.





Innovación en los márgenes: En contraste, la pequeña escuela José Urbina López, en Matamoros, Tamaulipas, se convirtió en el escenario de una revolución educativa liderada por Sergio Juárez Correa. Frente a alumnos que nunca habían tocado una computadora, este maestro de 31 años implementó métodos de enseñanza nunca antes vistos en su comunidad. “Una de las que más me funcionó fue la de dinámicas dentro del grupo… Y que descubran, descubran el conocimiento”, revela Juárez, cuyo enfoque centrado en el trabajo en equipo y el aprendizaje autónomo transformó el destino académico de sus estudiantes. Bajo su guía, una niña fue nombrada “la próxima Steve Jobs” por la revista Wired, una distinción que puso de manifiesto el impacto extraordinario de su pedagogía. Los alumnos de Juárez no solo sobresalieron en matemáticas a nivel nacional, sino también encendieron una luz de esperanza en un sistema educativo frecuentemente criticado por sus deficiencias. “No es que sean genios o súper talentosos. Es que los niños están sedientos de algo nuevo, de ver cosas nuevas”, afirma Juárez, subrayando el potencial ilimitado que aguarda ser explorado a través de la curiosidad y la innovación.



Lecciones de dos frentes: La contraposición de estas dos historias nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en la educación y cómo podemos abordar sus desafíos contemporáneos. La resignación de Haberkorn refleja una realidad dolorosa pero importante: la necesidad de reconocer cuando las estrategias tradicionales ya no son suficientes. Por otro lado, el éxito de Juárez nos inspira a buscar soluciones creativas y a abrazar la tecnología no como un enemigo, sino como una herramienta poderosa para el aprendizaje. En este cruce de caminos, la pregunta no es si la educación puede sobrevivir a la era digital, sino cómo podemos transformarla para que no solo sobreviva, sino que prospere. Las historias de Haberkorn y Juárez nos enseñan que, aunque los desafíos sean formidables, la capacidad de inspirar y despertar el potencial humano es infinita. En sus relatos encontramos no solo una advertencia, sino también una invitación a ser pioneros de un futuro educativo donde cada estudiante tenga la oportunidad de descubrir su propia versión de “la próxima Steve Jobs”.



A través de la innovación, la adaptación y, sobre todo, la pasión por enseñar, podemos ser los arquitectos de ese futuro. La educación necesita héroes dispuestos a transformar sus desafíos en oportunidades. ¿Seremos nosotros esos héroes?