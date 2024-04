Imagen es percepción

Destitución de ministra del MARN y otro tema importante

Esta cartera tiene muchos temas pendientes, deben elegir a un ministro, serio, capaz y responsable para dar seguimiento a importantes temas.

La destitución de María José Iturbide como ministra de Ambiente y Recursos Naturales debe ser una lección para los demás funcionarios del gabinete del presidente Arévalo. ¿Dónde quedó su ofrecimiento de campaña sobre el combate de la corrupción?



Es totalmente inaceptable que esta funcionaria haya utilizado los recursos del Estado para proveer seguridad y vehículos a su hija. Más descarado aún que esta jovencita hiciera publicaciones en las redes sociales. Es importante mencionar que esta exministra no es la única que comete este tipo de abusos con el uso de fondos públicos, ya que se han observado algunas otras denuncias similares en redes sociales.



A propósito del MARN, hay muchas tareas pendientes que nadie ha podido dilucidar. Por ejemplo, la actual Ley de Tratamiento de Aguas Residuales, que presenta serias dificultades para su aplicación en edificios antiguos de la ciudad de Guatemala. Y una de las primeras declaraciones que dio esta exfuncionaria al asumir el cargo fue que no daría prórroga al acuerdo gubernativo 236-2006, una norma arbitraria e irracional que afecta seriamente a muchos.



Este acuerdo gubernativo no contempla alternativas para edificios que no pueden cumplir con la construcción de una planta de tratamiento. Las edificaciones que tienen más de 30 años no fueron diseñadas para albergar una PTAR. Incorporar una a posteriori implica: espacio físico, encontrar un área considerable que soporte el peso de la planta y sus componentes; integración, adaptar las instalaciones hidráulicas, neumáticas y eléctricas del edificio para su correcto funcionamiento; costos, una inversión significativa para la edificación e instalación de la planta, además de gastos en su operación diaria, de ese punto en adelante.

El acuerdo gubernativo No. 236-2006 es una norma arbitraria e irracional que excluye y discrimina.



Esta ley no observa alternativas para el tipo de construcciones antiguas que no pueden cumplir este requerimiento, por las razones expuestas. Al momento, la única opción viable para muchos sería pagar una cuota especial a Empagua o a la Municipalidad que correspondería, por no tratar las aguas residuales. Sin embargo, esta alternativa ni siquiera está contemplada legalmente, por lo que es inviable.



Las municipalidades podrían tener plantas de tratamiento distribuidas en puntos estratégicos en sus respectivas jurisdicciones para poder resolver este grave problema, que hasta ahora ningún ministro de Ambiente ha sido capaz de solucionar de una manera responsable y empática. Y sería indispensable trabajar en equipo, el MARN con las municipalidades.



Ante estas circunstancias, es necesario considerar una salvedad con la posibilidad de incluir en esa ley el pago de una cuota, como una solución factible para aquellos edificios que, por limitaciones físicas, estructurales, funcionales y operativas, no pueden cumplir con la construcción de una planta de tratamiento. Esta medida permitiría el sometimiento a la ley, facilitar el acatamiento de la normativa ambiental y asegurar el tratamiento adecuado de las aguas residuales de parte de las instituciones relacionadas, para así evitar su impacto negativo en el medio ambiente.



Además, esto brindaría una alternativa justa a los propietarios de edificios antiguos, que no tienen la capacidad ni las condiciones para realizar un proyecto de este tipo. Es necesario que las autoridades consideren soluciones alternativas, como el pago de esta cuota especial, para garantizar el cumplimiento de la normativa sin afectar a los propietarios que se encuentran en una situación compleja. Hasta hoy solo han llegado al MARN funcionarios autoritarios que truenan los dedos para exigir plazos arbitrarios y, aún así, se atreven a escupir al cielo, aunque les caiga en la cara.