Determinados a visualizar el año con desafíos

“Entre el pasado que huye de nosotros y el futuro que desconocemos, está el presente en el que residen nuestros deberes”. A. De Gasparin

La voluntad es el primer ingrediente para que los desafíos cambien a realidades en esta vida. Samuel Berberián

Dependiendo mucho de la personalidad de cada uno, el horizonte puede observarse con mucha claridad o con nubarrones oscuros, aun cuando en la realidad es el mismo horizonte que estamos mirando. Esta es la realidad de este mundo en el que estamos viviendo, por ello no conviene estar criticando a alguien por los comentarios que hace, porque son producto de lo que está visualizando.

Sin lugar a duda, la voluntad y la disciplina personal pueden influir grandemente para poder visualizar nuestro horizonte con desafíos y con retos, aunque estos no necesariamente sean de nuestro agrado y no son los que nosotros hemos elegido para vivir, pero podemos hacer planes para que estos, aparte de no dañarnos, puedan favorecernos en lo que estamos queriendo alcanzar.

Nada se ha logrado con aquellos que simplemente con resignación aceptan la realidad pero no pueden ver a través de los retos y desafíos de la vida, que pueden no solo cambiar la realidad que viven, sino el horizonte que contemplan donde deberían iniciar sus planes y planificar los años que habrán de vivir.

Muchas veces, cuando alguien que nos rodea está visualizando algo que a simple vista es inalcanzable, otro capta la idea e inmediatamente puede ver en ello una oportunidad que anteriormente no se le hubiera ocurrido. El simple hecho de oír lo que la otra persona dice, en su panorama inicia pintando una oportunidad que no solo la ve, sino que toma pasos definidos. Lo que otros vieron imposible, para esta persona llegó a ser un sueño que se llevó a la realidad.

Las dificultades que la vida nos presenta no son para terminar con nosotros, sino para tener una invitación a la creatividad y a la acción, para terminar con una posible monotonía que estaba en nosotros, y llevarnos a un terreno nuevo que nunca antes habíamos pensado.

Este año que estamos iniciando cada uno de nosotros tiene realidades que no puede negar y tendrá que vivir con ellas, pero también tiene panoramas que invitan a desafíos, los cuales no son simples y sencillos, pero no por ello son inalcanzables. Darse por vencido es lo más fácil, y aun la ley de gravedad nos puede llevar a dejarnos caer y quedar allí. Pero como seres vivos y creativos debemos pensar cómo salir de donde estamos y de qué manera podemos llegar a aquello que en un momento visualizamos, pero no queremos que quede en un simple sueño, sino que sea una realidad que, aparte de ser gratificante, puede ser útil, tanto para uno como para los que nos rodean.

Si leemos las biografías de los grandes inventores, son personas que reconocieron la realidad en la que vivían pero no se acomodaron a ella, sino que se propusieron cambiarla, no solo para un beneficio propio, sino para bien de todos. Hoy la historia les rinde tributo y el justo reconocimiento de lo que hicieron. La razón del invento no fue hacerse famoso, sino llenar la necesidad de ese momento, y no se detuvieron hasta que lo lograron.

Para cada uno de nosotros, conforme las responsabilidades que tenemos, hay desafíos que nos esperan para este año. Que no sean solo ideas, sino logros gratificantes para motivarnos a seguir adelante, no importando qué hacen otros y si se nos da el crédito o no.