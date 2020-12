Diversidad dentro de las organizaciones

Recientemente fui invitada a formar parte del programa piloto para lanzar la primera Certificación Latinoamericana en Perspectivas de Género para agencias de publicidad. En esta primera etapa se están enfocando en los mercados de Argentina, Perú, Ecuador, México y Guatemala. El proyecto nace de Iniciativa Idea, seleccionando para su desarrollo a las organizaciones Bridge The Gap y Publicitarias Argentina.

Las marcas tienen un rol fundamental en la construcción de estereotipos. Qué mejor contribución para sus consumidores y la sociedad que asumir ese rol con responsabilidad. Helena Galindo

Desde mi primer encuentro con las chicas de Publicitarias nació una gran complicidad, esa que surge al compartir historias de vivencias similares nacidas de la experiencia de ser mujeres en un mercado tradicionalmente dominado por hombres. Todavía existe una gran brecha entre la cantidad de directoras creativas mujeres versus directores creativos hombres. Esto no es exclusivo de la industria publicitaria, se da en la mayoría de organizaciones a nivel global, aunque en Latino América los indicadores muestran mayor desigualdad.

Los países que han implementado sistemas de cuotas en las organizaciones han logrado grandes avances en la reducción de la brecha de género. La Comisión Europea estableció en 2012 la recomendación de que al menos 40% de los puestos en los consejos de administración de empresas fueran cubiertos por mujeres para el año 2020. Según Caroline Codsi, fundadora de Women in Governance (Organización creada con el objetivo de desarrollar el liderazgo en el sector empresarial femenino), países como Francia lograron cambiar un 12% de presencia femenina en mesas directivas en 2010 a más del 40% en la actualidad. En la Unión Europea, las mujeres ocupan en promedio 35% de los puestos de dirección, según cifras de Eurostat, aunque hay países donde el porcentaje aumenta a más del 55%. En Latino América estos porcentajes cambian considerablemente.

La diversidad, la igualdad de género y la inclusión son políticas gerenciales necesarias hoy para las empresas. Según Bridge the Gap, trabajar en una cultura equitativa y diversa genera equipos más productivos, rentables y creativos. He escuchado a muchos cuestionar los sistemas de cuotas, aduciendo que van en contra del concepto de “meritocracia”. Sin embargo, es importante reconocer que aún en el presente siguen existiendo grandes brechas de oportunidades entre los géneros, las mujeres no hemos llegado a ocupar los espacios bajo las mismas condiciones y estos sistemas ayudan a que el talento femenino no se pierda; porque lo hay, y mucho. En el caso de la industria de la publicidad, es necesario tener más mujeres desarrollando campañas de comunicación que promuevan la equidad, si no hay mujeres contando nuestras historias, difícilmente alguien más las va a contar. Esto es un riesgo aún más grave entre aquellos que no se identifican con un género binario, que al no tener representación quedan prácticamente invisibilizados, lo cual no significa que no existan. Hay una diversidad de personas que necesitan ser representadas, una multiplicidad de voces que merecen ser escuchadas. Teniendo claro esto, también es importante mencionar que tanto hombres como mujeres hemos sido parte por siglos de un sistema que da por sentados ciertos estereotipos machistas que reproducimos involuntariamente. Y tanto hombres como mujeres somos capaces también de derribarlos. Es por eso que son necesarias las acciones para poder identificarlos. Además, es rentable. Según Facebook, las personas responden entre un 8 y un 10% más positivamente a los anuncios que desafían los estereotipos de género y empoderan a las mujeres. Según Publicitarias, este dato descarta cualquier mito de que “la perspectiva de género no sirve para hacer creatividad”, es una necesidad tanto para la industria como para los consumidores.