Dos caminos por tomar: la autocracia o la democracia

Una batalla legal nos espera mañana domingo con únicamente dos caminos por tomar. Es un día decisivo para todo el pueblo de Guatemala, por lo que el país puede irse en dos rutas: elegir a un gobernante-dictador legalizado, con la figura de una autocracia, o la otra con un gobernante que esté dispuesto a hacer renacer la democracia. Analicemos qué significan la democracia y la autocracia antes de llegar a las urnas.

Democracia “es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de este a elegir y controlar a sus gobernantes”. El primer presidente constitucional democráticamente elegido en Guatemala fue el Dr. Juan José Arévalo Bermejo, quien ganó en las urnas por un 85% en la primera elección transparente después del derrocamiento de Ubico.

Autocracia, por su lado, es un régimen político en el que una sola persona gobierna sin someterse a ningún tipo de limitación y tiene la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. El modelo de un régimen autócrata lo podemos ver en Nicaragua, con Daniel Ortega, con el movimiento sandinista que derivó en una autocracia perfecta. Ya sabiendo eso, califique Ud. quién de los dos candidatos podría llevarnos en la ruta correcta o incorrecta.

Si Ud. aún no tiene claro por quién votar, piense quién de los dos ha sido el más mesurado y concienzudo en lo que ofrece. ¿Verificó si el candidato de su preferencia tiene una consistencia de lo que dice hoy, con lo que ha dicho o hecho en el pasado? ¿Ha hecho campañas de desinformación? Confundir a la población y dividirnos es justamente lo que desea quien no quiere perder. ¿Ha visto las vallas y letreros plantadas, que roban el logo del candidato contrincante para desprestigiarlo? ¿Tan grande es el miedo?

Si elegimos mal, las oportunidades se nos irán de las manos, y no por cuatro años, sino por décadas o por tiempo indefinido. Vida Amor de Paz

Es también muy preocupante que se estén ofreciendo regalos a cambio de votos en esta contienda electoral, los que parecen salidos de un listado de Santa Claus. Entre ellos está el dinero en efectivo, insecticidas, medicamentos gratis, bicicletas, computadoras y hasta parcelas. El dinero siempre tendrá que salir de nuestros impuestos. ¿Cree Ud. posible que el Estado pueda hacerle frente a tantos regalos?

Cuando vaya a votar, piense en sus hijos, en sus nietos y en su futuro. Piense qué les pasaría a ellos si llegásemos a perder nuestra democracia. Piense si quiere que sigamos en un Estado cooptado y una corrupción flagrante o si uno de los dos nos puede sacar del abismo. Recuerde que por culpa de los gobiernos que han robado en el pasado, hoy transitamos con hoyos en las carreteras y mandamos a los niños a las escuelas sin pupitres y con la educación más baja de todo Latinoamérica. Además, necesitamos a un presidente que preste especial énfasis a la desnutrición crónica, ya que la mitad de nuestros niños lo padecen.

Este domingo tenemos por fin la excelente oportunidad de emitir nuestro sufragio; no por el menos peor, sino por quien Ud. crea que puede ofrecernos un cambio. Millones de guatemaltecos llegarán mañana a las urnas con el único propósito de elegir libremente, pero si elegimos mal, las oportunidades se nos irán de las manos, y no por cuatro años, sino por décadas o por tiempo indefinido.

Termino recalcando que no se deje llevar por promesas vacías y palabras bonitas. ¡Ya basta! Ojalá que a quien elijamos sea ecuánime con todos y no busque favoritos, ni vaya detrás de sectores que no le son convenientes. Elijamos a alguien que vele por erradicar la corrupción, pero que no haga cacería de brujas al sector que le moleste. Esperamos de corazón que quien salga electo esta vez no nos vaya a defraudar.