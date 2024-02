El 10 de febrero iniciará el año del dragón de madera. La madera es uno de los elementos básicos chinos, junto con: fuego, tierra, metal y agua. Cálida, útil para construcción, es más flexible que el metal y se amolda a los proyectos. Al unirse al dragón, recuerda ser el resultado del crecimiento de una planta a veces proveniente de una semilla. En otras palabras, la madera resulta de una espera para conseguir un producto con virtudes. Mientras tanto, el dragón contiene: ojos de langosta, cuernos de venado, cráneo de camello, nariz de toro, bigotes de bagre, cabellera emplumada, escamas de reptil, patas de lagarto con garras de águila. Se propone explicarlo como síntesis de tótems, donde la concurrencia de los pueblos origina la autoridad imperial que representa. Por lo tanto, en un país multicultural, este año implica colaboración, si persiste en un proyecto unitario como la madera y contribuye a la fabulosa fortaleza de cooperar en paz. Puede ocurrir lo opuesto, si no véase a la España plurinacional, metida en un gran lío.

Los chuchos tristes sufrirán desafíos todo el año del dragón de madera o año nuevo lunar chino, en medio de cambios bruscos. No podrá esconder nada, pues el dragón incrementa la luz. Increíbles coincidencias, Bernardo Arévalo tiene el signo perro y se cumplió el pronóstico de entronizarse como Sui Po, el representante del signo. La dinastía Sui, año 561, es conocida por colocar emperadores cultos, pero botaratas. El fundador, emperador Wen, consiguió victorias, pero también la bancarrota. En nuestro país, el endeudamiento no se nota inmediatamente sino hasta gobiernos posteriores. De esa cuenta se puede saludar con sombrero ajeno. Pero Wen tuvo virtudes: simplificó la administración, revisó el Código Penal y consiguió por medio de canales unificar el río Amarillo, el Huai y el Yangtsé. No obstante, los perros enfrentan peligros, tal como sucedió al final de la dinastía Sui, cuando el general Liu asesinó al emperador y colocó un títere, Yang You, para finalmente asumir el mando e iniciar la dinastía Tang. Se afirma que los perros al reinar asumen el taoísmo. Este pensamiento se caracteriza por la dialéctica elevada a nivel de incomprensión. El libro del camino, el Tao, tiene aforismos como «para conducir a la gente, camina detrás de ellos», aunque amerita mucha reflexión, todo demagogo le encuentra rápidamente sentido.

El año nuevo chino inaugura una coalición de personalidades con posible sinergia exitosa. Antonio Mosquera Aguilar

Acompaña al Presidente, Karin Larissa Herrera, cuyo signo es el mono. Bajo el dragón, tendrá un año productivo. Se le recomienda mejorar su condición física y mantener el equilibrio mental. Nada peticiones cruzadas de renuncia al primer embate del pantano demócrata, hoy aliado, pero quién sabe mañana. Se dice que las personas nacidas bajo este signo son alegres y tienen una poderosa inteligencia, pero con facilidad se vuelven engreídas. Los monos deben aliarse con ratas para conseguir objetivos. En el giro de los negocios públicos encomendado a la Vicepresidenta, necesita estas alimañas, con pulso firme se consigue la cooperación, tal como se vaticina.

No faltaba más, el presidente del Congreso, Nery Abilio Ramos y Ramos, es rata. Los nacidos bajo este signo son personas versátiles y hábiles. No obstante, también se les caracteriza como tercos y, por lo tanto, no son susceptibles a tomar en cuenta los buenos consejos. Algunos no valoran a estos roedores, pero su inteligencia es proverbial; pueden resolver laberintos y encontrar caminos de salida cuando se les utiliza en laboratorios. De esa cuenta, seguramente el Congreso se encontrará con respuestas ingeniosas y leyes sorpresa.