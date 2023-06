Ecuador nos da el ejemplo

Gran cantidad podemos aprender de nuestros hermanos sudamericanos. Uno de ellos es Ecuador, país que me ha impresionado no sólo por la manera en que los ecuatorianos cuidan sus ciudades históricas, sino que además, vemos carreteras del primer mundo y recursos naturales bien preservados por doquier. Hoy, la noticia es que Ecuador se ha convertido en un referente mundial con la política pública de transición ecológica, al efectuar el canje de deuda por naturaleza, es decir, la conservación más grande en la historia de la humanidad, logrando un ahorro de 1,100 millones de dólares en su deuda externa.

La zona de protección Reserva Marina de Galápagos y Reserva Hermandad tendrá recursos por más de US$450 millones. Vida Amor de Paz

¿Pero por qué Ecuador? ¿Qué hizo? Recordemos que Ecuador posee las islas Galápagos que es un archipiélago que se encuentra a 972 km de la costa de Ecuador. Son trece islas grandes con una superficie mayor a 10 km². Adicionalmente, contiene nueve islas medianas con una superficie de 1 km² a 10 km² y otros 107 islotes de tamaño pequeño, además de múltiples promontorios rocosos distribuidos alrededor de la línea ecuatorial. Curiosamente, junto con el Archipiélago Malayo, podríamos decir que son los únicos archipiélagos del planeta que tienen territorio tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur.

Por si fuera poco, las islas Galápagos son la segunda reserva marina más grande del planeta y por ende, no sería justo que estas islas no fuesen protegidas. A Dios gracias, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1978 por la Unesco y hoy en día el archipiélago recibe alrededor de 200,000 turistas al año. En su mayor parte, se trata de turismo ecológico y científico y estudiantes llegan con el fin de estudiar o preservar las especies. Galápagos es un lugar al que aún no he ido, y sueño con que este viaje se haga un día realidad, pues quiero conocer y dar a conocer todos los recursos naturales que posee. Definitivamente debo ponerlo en mi lista de lugares que filmar antes de morir.

Aún recuerdo ver en los medios una gran tortuga que se suponía era la más vieja del mundo. Le decían el Solitario George, el último espécimen de la especie tortuga gigante de la isla Pinta, extinta el 24 de junio del 2012. Fue la tortuga más grande y rara encontrada hasta la fecha en Galápagos. Ahora se ha convertido en su símbolo.

¡Quién no recuerda los estudios de Charles Darwin en Los Galápagos! Estos estudios le llevaron a establecer su teoría de la evolución por la selección natural. Algunas personas les llaman las Islas Encantadas xvi por su peculiar biodiversidad de flora y fauna.

Pero además de tortugas marinas, en estas islas encontramos gran cantidad de delfines, albatros, tiburones martillo y arrecifes de coral. Eso sin contar leones marinos, lagartos, iguanas y hasta pingüinos. Así es como los ecuatorianos ponen en primer plano la conservación de las reservas que poseen. La zona de protección -Reserva Marina de Galápagos y Reserva Hermandad- suma 198.000 kilómetros cuadrados de superficie, que tendrá recursos para su conservación por más de 450 millones de dólares.

En Ecuador toman en serio la protección de sus especies y prueba de ello es que además, ven que estos recursos pueden ayudar a Ecuador a monitorear la salud de los océanos, promover la pesca sostenible y fortalecer la resiliencia climática.

El diálogo constante entre el Gobierno Nacional, gobiernos locales, la sociedad civil, ambientalistas, académicos, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, así como el consenso entre pescadores, permitieron que esa transacción fuese una realidad. Sin duda alguna, los ecuatorianos comprenden bien la riqueza que poseen y la saben aprovechar.