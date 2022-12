El 2023 puede ser el año…

¿Qué pensarías si te dijera que todo lo que sueñas es posible? Al decir esto, los humanos normales y escépticos pensarían que estoy loca, me tacharían de ingenua, de idealista…. pensarían que, aunque suena bonito ,no es la realidad. No voy a negar que hasta cierto punto tienen razón. Para los humanos normales no es fácil soñar porque ellos no usan sus poderes, no saben que los tienen.

Los humanos normales no usan su poder creador para transformar la realidad, y en vez de hacerlo se conforman con lo que hay, con lo que les dan. No entienden que el futuro es el que define al presente y lo creamos aquí y ahora. La realidad depende en gran medida de nosotros, no estamos condenados ni predestinados. Nada está garantizado y todo puede cambiar, a voluntad de quien se atreva.

Lo que yo creo aquí y ahora es la realidad que comienzo y termino construyendo. Si hoy creo que lo que quiero no es posible, no lo será. Esa es la primera razón por la cual los humanos normales no cumplen sus sueños, pues es necesario creer que algo es posible para hacerlo posible.

La mayor diferencia entre alguien que cumple sus sueños y alguien que no lo hace, más que el contexto, es la cantidad y calidad de energía que le invierte a su sueño. Todos podemos soñar, pero no todos trabajamos incontables horas, determinados a volver nuestros sueños realidad. No les fue fácil a Steve Jobs ni a Walt Disney crear sus empresas; les tomó muchos años, pero creyeron y trabajaron suficiente. Países como Alemania no siempre fueron de los con mejor calidad de vida. Hace apenas 70 años tenían una realidad muy distinta, pero creyeron que era posible cambiarla y trabajaron individual y colectivamente para hacerlo.

Los sueños cumplidos no son casualidad, son el resultado de alguien que creyó, que creó y que trabajo incansablemente para lograrlo. No sé tú, pero yo en el pasado he tenido muchas actitudes que evitaron que pudiera obtener lo que quería. Me autolimité a creer que lo que quería “era muy grande”, “no era probable” o “no iba a funcionar”, y por ende no construí las condiciones favorables para crear la realidad que deseaba.

Hoy sé más que ayer y me doy cuenta de que la vida es demasiado corta para conformarme y limitarme, cuando mis sueños aspiran a una realidad que está del otro lado de las creencias limitantes y de las excusas. Si tan solo decido liberarme y cruzar el puente, soltando el miedo, me será posible lograrlo.

Este es un llamado al héroe que habita dentro de ti, a evolucionar y transformarte en un MetaHumano. Caterina Méndez

Los guatemaltecos, en su mayoría, hemos sido humanos normales por demasiado tiempo. Las elecciones claramente reflejan esto. Nos rendimos sin que siquiera haya comenzado el período electoral porque creemos que no hay punto en soñar. Creemos que hay que votar por el menos peor en lugar de votar por el mejor. En lugar de aprender a cambiar el juego, aseguramos que todos serán iguales, y por ende creamos una realidad en la que este es el caso. No le invertimos energía suficiente a cambiar la política porque creemos que no es posible, y como resultado no lo es. Tengo una noticia: no será posible cambiar la política hasta que creamos que es posible y trabajemos en transformarla.

Necesitamos hacer posible la Guatemala que soñamos. Cada uno creyendo y creándola con fe y determinación, herramientas propias de los MetaHumanos. Guatemala necesita MetaHumanos, basta de límites, cuando el más grande somos nosotros mismos como individuos.

