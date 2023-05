El cierre de elPeriódico cercena la democracia

No se cuántos realmente se percatan de la gravedad de lo que está pasando. Tal parece que ejemplos como Nicaragua no nos anticiparan lo que se está planteando como modelo de Estado y de gobierno cleptoautoritario para Guatemala, aunque cambien el rostro visible en la Presidencia en las próximas elecciones. La pérdida acelerada de libertades ciudadanas es apabullante y se acelera con cada maniobra perversa que están implementando con “sombrilla de legalidad” para modelar los resultados de las elecciones desde antes de que ocurra el proceso eleccionario el próximo mes de junio. Armar casos a los candidatos que no están plegados totalmente a sus designios de perpetuidad, de tal manera que “legalmente” se les pueda descalificar sin mayores alegatos. Así también, asfixiar a la prensa, a los medios de comunicación, la libertad de pensamiento y de palabra. Son acciones que no solo perjudican a los medios y a los periodistas: se hacen también para amedrentar a la ciudadanía para que se resigne al orden que están estableciendo, donde el ciudadano está dejando de ser tal, al restringirle poco a poco sus derechos.

El cierre de elPeriódico es un indicador de la profunda reversión democrática que vivimos en Guatemala. Karin Slowing

El cierre de elPeriódico, provocado por la reversión antidemocrática que vivimos, el odio y la vendetta no es un hecho aislado en este entramado. Todo lo contrario. Por eso, golpea a toda la sociedad, pues ésta se queda sin uno de los principales instrumentos de transparencia con que hemos contado hasta ahora. Un Periódico que fue fundado en los albores del Proceso de Paz, para cimentar y profundizar la democracia con su función indagadora y fiscalizadora de la acción pública. El periodismo de investigación, fortaleza en que destacara especialmente por elPeriódico, aportó incontables casos que develaron la forma en que operan los poderes del Estado; hechos específicos, no ambigüedades y por eso, se tornó tan incómodo.

Por eso no les parece la democracia; porque requiere equilibrio de poderes, disensos, pesos y contrapesos para que todas las expresiones y sectores de la sociedad tengan cabida, especialmente cuando en la era de la paz la finalidad era reducir las profundas asimetrías que han configurado esta sociedad tan heterogénea y desigual, en dónde cada vez es más difícil encontrar mecanismos de movilidad social ascendente que sean legales y honorables.

Es en este contexto que el periodismo de investigación ha cumplido un rol fundamental en la transparencia y cuentadancia del Estado y sus funcionarios para con la sociedad. ElPeriódico ha hecho visibles las conductas destructivas que no nos dejan desarrollarnos, que no permiten que se reduzca el hambre y la desnutrición, o que la inversión pública, esos millones que año tras año se vacían en “obra física” muchas veces inútil o inconclusa, haya perdido su razón de ser para convertirse en una de las principales fuentes de recursos que alimenta la perversión de la política.

Por ejemplo, cuando “negocian” obra pública a cambio de votos, manipulando y pervirtiendo el mecanismo instituido para la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas: el Sistema de Consejos de Desarrollo, así los Comudes y Codedes y hasta los Cocodes se manipulan y se pliegan como única manera de obtener “obras”. Todas estas cosas las evidencia el periodismo de investigación, y elPeriódico lo ha hecho de forma sistemática todo este tiempo. Por eso, su cierre es tan enorme pérdida para la sociedad.

No se olviden: con el cierre de elPeriódico también se cierran los espacios en la sociedad para replantear el rumbo del Estado, para proyectos e iniciativas de vida que promuevan el bienestar; nos retornan al estatus de país paria que nos costó tanta sangre y lágrimas salir.