A contraluz

El colapso de la red vial

El mal estado de las carreteras es el legado de la corrupción galopante de los sucesivos gobiernos.

La Conred afirma que 317 carreteras del país han sido dañadas por la saturación de los suelos debido a la actual temporada lluviosa. Esta situación ha provocado serios problemas para la movilización vehicular que ya afrontaba inconvenientes por el deterioro de la red vial. Las voces destempladas de la oposición ya comenzaron a echarle la culpa de este colapso al gobierno, que apenas tiene seis meses de haber iniciado labores. En perspectiva, el mal estado de las carreteras, así como la reciente destrucción por las lluvias, es el legado que nos dejaron los sucesivos gobiernos, principalmente los de Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, que utilizaron el Ministerio de Comunicaciones (CIV) para saquear los recursos del Estado. La situación calamitosa en que se encuentra la red vial es producto de la galopante corrupción, la falta de supervisión de las obras y la ausencia de mantenimiento por parte de esos gobiernos.

El Ministerio de Comunicaciones es una cartera que tradicionalmente ha sido utilizada para los negocios turbios.

El CIV es una cartera que tradicionalmente ha sido utilizada para negocios turbios. Si no, que lo diga José Luis Benito, quien dirigió ese ministerio durante el gobierno de Morales y a quien le encontraron Q122 millones en maletas que guardaba en una residencia en Antigua Guatemala. Pese a ello, la justicia vendida lo benefició con arresto domiciliar y el pago de una caución económica de Q1 millón. ¿De dónde procedía ese dinero? La Fiscalía Especial contra la Impunidad, dirigida anteriormente por Juan Francisco Sandoval, dijo que esos fondos eran producto del pago de sobornos de distintos constructores. Benito también es el artífice del libramiento de Chimaltenango, esa obra que constantemente tiene derrumbes que lo mantienen bloqueado pero que Jimmy Morales calificó de megaobra. Su antecesor, Alejandro Sinibaldi, utilizó el CIV como su caja chica y fue denunciado porque supuestamente recibió sobornos por más de Q100 millones.

En las últimas dos décadas el CIV ha tenido un presupuesto superior a los Q100 millardos, fondos principalmente destinados para la red vial de país. Si ese dinero se hubiera empleado de forma correcta tendríamos una infraestructura en buenas condiciones. Sin embargo, los recursos económicos fueron dilapidados y terminaron en la bolsa de los ministros, amigos y aliados políticos. Durante el gobierno de Pérez Molina. esa cartera contó con Q24 mil 53 millones; durante la administración de Jimmy Morales, el CIV recibió Q19 mil 276 millones, mientras que durante la gestión de Giammattei ese ministerio obtuvo Q33 mil 106 millones. De esa cantidad, el anterior gobierno adjudicó 20 proyectos para la construcción de puentes por un monto de más de Q2 mil millones, pero de esas obras solo un puente ha sido entregado. Pese a esa enorme cantidad de dinero, la infraestructura vial no tuvo ninguna mejoría; al contrario, retrocedió.

El resultado de décadas de corrupción en el manejo de los fondos del CIV es una red de carreteras en pésimas condiciones, las cuales con cada temporada de lluvia se destruyen más. No es solo el desvío de fondos a los bolsillos de los ministros y políticos, sino que las vías que se construyen se hacen con materiales de baja calidad y sin la supervisión necesaria. Pero no es solo construir carreteras, sino darles mantenimiento, lo cual brilla por su ausencia. A la fecha, Covial invierte unos Q2 mil millones cada año para mantenimiento, pero en realidad se necesitaría tres o cuatro veces más esa cantidad tan solo para la conservación vial, no digamos para la construcción de nuevas carreteras. Por ello, la tarea que tiene frente a sí el nuevo ministro de Comunicaciones se antoja titánica porque la reconstrucción de la red vial no se puede realizar de la noche a la mañana. Además, eso implica también dar muestras claras de que ahora los fondos públicos no se dilapidarán como en el pasado.