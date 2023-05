¿El contenido es el rey?

En esta época en la que nos ahogamos en contenido porque es demasiado fácil generarlo y obtenerlo gracias a las herramientas de inteligencia artificial, la estrategia debe migrar a la interacción.

Hace poco leí que Bill Gates pronostica la extinción de la docencia como la conocemos y estoy de acuerdo. Sí, los docentes contenidistas que se afanan en compartir información ya son catedraticosaurios superados desde hace mucho por los motores de búsqueda. ¿Significa que ya no es necesario estudiar? ¡No, al contrario! Significa que, hoy más que nunca, debemos desarrollar nuestra curiosidad y que una de las competencias más importantes es la capacidad de aprendizaje continuo. Esto implica que el sistema educativo debe evolucionar.

Tal como lo cantaron los pedagogos decimonónicos como McClelland, Boyatzis, hace décadas, debemos plantear nuestra metodología de enseñanza en el desarrollo de competencias, no en la acumulación enciclopédica de contenido. ¿Ves cómo la aplicabilidad de la IA realmente estaba cantada desde hace mucho? La cuestión es que ahora que ya se está implementando, a muchos les está agarrando el dedo en la puerta, pero en guerra avisada no hay muerto, decían los abuelos, ¿y qué razón tenían!

¿Ahora qué? Pues no es momento de llorar sobre la leche derramada, sino de agarrar ritmo y actualizarnos. ¿Qué tiene todo esto que ver con la vida empresarial? Pues, realmente mucho porque las empresas son personas, así que la rentabilidad depende del desarrollo de las competencias de los colaboradores. Por cierto, me refiere a la rentabilidad social que va más allá de lo estrictamente financiero.

¿Qué debemos hacer? Para empezar, replantea tu enfoque de comunicación interna y externa. Aprovecha las herramientas de IA para lograrlo. Comienza lo antes posible a diseñar una estrategia de omnicanalidad que te permita una interacción genuina y abierta con tus clientes internos y externos.

El contenido sigue siendo el rey en el sentido de que todo lo que compartas debe ser interesante, relevante y cercano. Ya no se vale la verborrea de artículos teóricos que más parecen laberintos en los que se pretende perder al lector sin darle sugerencias claras y aplicables. Busca abrir espacios de diálogo con aquellos a quienes deseas ayudar a resolver sus desafíos con las soluciones que les puedas brindar.

Tus artículos, videos, podcast e infografías deben ser relevantes y útiles. Para ser congruente con lo que te aconsejo, acá te dejo tres ideas que te ayudarán.

1. Crea contenido interactivo como encuestas, cuestionario o un juego en línea relacionado con tu industria. Esto permite a los usuarios interactuar con tu marca de una manera única y significativa.

2. Utiliza visualizaciones de datos como infografías, gráficos interactivos o contenido ilustrado para que sea más fácil de entender y destaque.

3. Pide a tu audiencia que genere contenido como publicar fotos o videos relacionados con tu industria, y también consejos para incluir en tus plataformas. Esto fideliza y construye comunidad.

Así que el contenido sigue siendo el rey en un sistema monárquico-democrático en el que la audiencia decide a qué rey le corta la cabeza.