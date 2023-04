El desarrollo metropolitano 2010

“Se tendrá a disposición un área de exposiciones que tengan construcciones que tengan relación comercial y relación con el desarrollo urbano, construcciones que tengan relación con profesionales e instituciones”.

En tiempos del alcalde Óscar Berger se realizó el Simposio Metrópolis 2010, donde participó una amplia gama de instituciones, como alcaldes del departamento de Guatemala y las facultades de Arquitectura.

Fue realizado por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural, por iniciativa del Instituto Nacional de Vivienda, con el fin de que fuese un paso para la realización del Esquema Director de Ordenamiento Metropolitano, con el cual se expuso un diagnóstico de la ciudad de Guatemala.

Se presentó una exposición de viviendas en desarrollo del área metropolitana, cuyo objetivo fue dar a conocer los diferentes servicios urbanos que se ofrecían en la ciudad.

Además, generar criterios al momento de proponer soluciones urbanas ante los requerimientos de la carga sísmica en la estructura terrenal y volcánica, que fueron objeto del estudio, buscando para cada región los fundamentos físicos naturales del comportamiento de las construcciones.

La ciencia da una explicación mediante la tecnología contemporánea. De ahí la necesidad de la información existente y de los criterios actuales que se requieren para satisfacerlos.

El estudio de la seguridad estructural es de vital importancia cuando se interviene en estructuras históricas. Alfonso Yurrita Cuesta

De este modo, el objetivo era presentar los criterios generales que actualmente rigen para plantear una intervención de refuerzo sísmico en estructuras, así como también dar algunas recomendaciones generales a las actuales, debido al daño estructural de una edificación histórica que tiene consecuencias no solo a nivel físico de costos o pérdidas humanas, sino también a nivel cultural y patrimonial.

Por ejemplo, Antigua Guatemala, conocida durante la época colonial española como Santiago de los Caballeros de Guatemala y que desde el año 1979 es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El estudio de la seguridad estructural de este tipo de edificaciones es de vital importancia cuando intervienen en estructuras históricas, por lo que se debe buscar, sobre todo, salvaguardar los valores intrínsecos de los inmuebles, históricos, ya sean tangibles o intangibles, como el caso de la Antigua Guatemala, debido al daño estructural y urbano que esta edificación histórica y su calificación de “Patrimonio Cultural de la Humanidad” o como se expresan los técnicos históricos en inglés.

“La Antigua Guatemala a living heritage: Integrating natural and intangible cultural heritage in the management and conservation of the city and its surroundings”.

Ante esto poco se puede agregar.