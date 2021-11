El dinero no compra la vida en este planeta

En estas fechas, del 31 de octubre al próximo 12 de noviembre, al celebrarse la COP26 en el Reino Unido (Glasgow, Escocia), veremos cómo se está jugando el todo por el todo. Ya es prácticamente la última oportunidad que tenemos para garantizarles a nuestros hijos y nietos un mundo que les brinde un futuro. Es la cumbre climática más importante desde el Acuerdo de París de 2015, ya que es la oportunidad para que los países aumenten sus metas climáticas y alinear al mundo debajo de los 2°C de temperatura.

Para quienes aún no han terminado de comprender los esfuerzos que realizan las Naciones Unidas para frenar los impactos del cambio climático en el planeta, me permito contarles que gracias a las convenciones Marco de Cambio Climático conocidas como COP se intenta que todos los países del mundo limiten el calentamiento global para que sigamos vivos por largo tiempo. Recordemos que este compromiso fue firmado con el Acuerdo de París en el 2015. Estados Unidos se había retirado en el 2016, pero recientemente reinstauró su compromiso.

Sin embargo, si nos conformamos con 2,4°C de temperatura, que es lo que se discute en la COP26, con ese nivel de temperatura tengamos por seguro que los desastres climáticos seguirán incrementándose. De tal forma que en esta cumbre deben garantizarnos un mundo aún vivible para las presentes y futuras generaciones, y eso solo lo lograremos si limitamos el aumento de la temperatura en 1,5ºC, por encima de los niveles preindustriales.

No obstante, estamos viendo desatarse un combate abierto entre los científicos más connotados del mundo y la eterna postura de ciertos países que solo les interesa que sigamos enviciados con los combustibles fósiles. Es decir, un debate entre el mercantilismo y la supervivencia de la humanidad.

¿Seremos tan necios de no comprender que no podemos seguir de brazos cruzados? En las COP se intenta achicar la brecha entre las “Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional” (NDC, en inglés) actuales, y limitar el aumento de la temperatura en 1,5ºC por encima de los niveles preindustriales como compromiso de cada una de las naciones del mundo. Eso quiere decir que cada país escoge cuál será su contribución.

En el pasado mes de octubre, 86 países y la Unión Europea presentaron nuevas o actualizadas metas para cumplir con los NDC, pero se determinó que no son lo suficientemente ambiciosas como para limitar el calentamiento al punto de que no le afecte a la humanidad. Con solo llegar a 2°C nuestros bosques tropicales de Centroamérica peligran. Sería devastador.

En esta cumbre se han visto muchas metas de cero neto (o Net Zero), incluyendo las de los mayores emisores de carbono, tales como las de la Unión Europea o del Reino Unido, pero se enfocan en llegar a esas metas hasta mediados de siglo. Esto quizás sería factible si se tomaran acciones drásticas, pero no a un objetivo tan distante. ¿Y si antes de mitad de siglo colapsáramos? El compromiso debe ser efectivo mucho antes, y no esperar hasta cuando ya sea demasiado tarde.

Es imperativo, entonces, que todos los países del mundo presenten o revisen las NDC para que estén alineadas a no rebasar los 1,5ºC de temperatura, antes de lo estipulado en el Acuerdo de París. Si estamos entendidos en que la humanidad está en peligro de colapsar y no se toman medidas drásticas en estas COP, lo único que nos demostrarán es que la absurda ambición al dinero es lo único que mueve a algunos, pero lamentaremos muy tarde si el resultado es adverso, ya que el dinero no compra la vida en este planeta.