El estreno debe tener seguimiento planificado

“Todos obtenemos exactamente la misma cantidad de días, la única diferencia es lo que hacemos con ellos”. Hillary De Piano

Es inevitable que en el comportamiento humano los estrenos no incluyan en alguna manera un tiempo de algarabía, y emociones que se expresan propio a cada personalidad. Claro está que cuando uno avanza en la vida es mucho más consciente del medio en el que se encuentra y por lo mismo controla y evalúa sus expresiones, pero eso no implica que no los tenga.

El inicio de un año nuevo sin planes realistas es un riesgo que se habrá de vivir todo el año. Samuel Berberián

La realidad es que todo lo que se está estrenando llama la atención y esto dependiendo de la relación que tenemos con las personas habrá de generar comentarios a los cuales debemos de ser muy cuidadosos como lo correspondemos porque eso puede generar que los que nos escuchan formen una opinión de nostros. Porque el estreno que está llenando una necesidad es muy diferente al que está gratificando una vanidad personal.

Las cosas que estrenamos en el primer momento nos invitan a una responsabilidad que nos estamos añadiendo por el simple hecho de tenerlo hay que saber ser sabio en el uso para que sea un valor agregado y no simplemente una adición a nuestro inventario.

Los que saben añadir en sus estrenos lo que les da funcionalidad es porque saben proyectarse a largo plazo y no simplemente una gratificación inmediata y nada más. Porque aquellas cosas que podemos capitalizar en las cosas nuevas que tenemos nos ayudan a mejorar no solo lo que tenemos sino más que eso son recursos que nos permitirán hacer mejor las cosas que tenemos planificado.

Por la responsabilidad que adquirimos cuando llega un nuevo año, y lo podemos visualizar en forma realista, manifestamos una conducta sabia porque cada cosa nueva que integramos es también considerar como nos afectará esto que estamos estrenando y cual es la mejor manera de usarlo para que seamos menos vanidosos y mucho más productivos.

Los estrenos son para afirmar nuestro modo de ser por ello normalmente no nos deben de desconectar de nuestro pasado a menos que la vida nos requiere cambios para mejorar y poder de ese modo corregir nuestro modo de ser. Es innegable que la vida es una sucesión de vivencias que tienen un perfil de estreno que si están bien escogidos nos permiten de forma ordenada alcanzar metas planificadas. Esto es evidente en forma muy clara en los estudios que escogemos como también los trabajos o amistades que estamos teniendo hoy si bien un día iniciamos y por ello posiblemente recibimos felicitaciones y parabienes, es importante no quedaros en el arranque sino que sepamos como tomar cada paso en ellos no con sorpresas sino con la seguridad que es parte de lo que habíamos previsto.

Muchos que conocemos han vivido vidas accidentadas por el simple hecho que en la algarabía del estreno se olvidaron que la vida seguía y no esperaba para que nos estuviéramos acomodando para alcanzar lo planificado. La mejor ilustración que podemos ver en la vida diaria es como cuando nos lanzamos de alguna altura debemos previamente saber calcular bien la distancia y el lugar donde estamos esperando llegar para que sea exitoso y no que tenga un final lamentable.

Que este año podamos estrenarlo de tal modo que podamos visualizar el como lo habremos de coronar con logros los que habrán de darnos gratificaciones por el resto de la vida.