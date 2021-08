El garrote de la campaña anticipada

Don Raimundo y medio mundo, anda con altoparlante, pancarta y estribillo de protesta, generando una colosal tracción mediática para desfogar, con vehemencia, el contenido de sus críticas, reparos y reproches. Las redes están más activas y al rojo vivo que nunca, difundiendo las posiciones de ambos lados. La alharaca es mayúscula. Pero ningún candidato potencial puede abrir su boquita, porque podría ser descalificado, a posteriori, aún antes de ser oficialmente un candidato. El forzoso silencio es sepulcral. Solo pueden levantarse a sotto voce murmullos escondidos; declaraciones clandestinas; discusiones en privado; evitando a toda costa que les caiga el garrote de la mal llamada “campaña anticipada”.

Ningún candidato potencial puede abrir su boquita porque puede ser descalificado, a posteriori, aun antes de ser oficialmente un candidato. Alfred Kaltschmitt

Por cierto, un vocablo que no se encuentra en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). Es un término inventado en el mundillo político para aludir a lo dispuesto en el artículo 95 de dicha ley, que establece: “Propaganda ilegal de personas individuales: No será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargos de elección popular, publicitando su imagen, en los diferentes medios de comunicación social, antes de la convocatoria oficial de elecciones, sin perjuicio de las sanciones que procedan en contra de la organización política, las asociaciones y fundaciones que lo promuevan. Previo a la sanción deberá agotarse el procedimiento establecido en el reglamento”, LEPP / artículo 95. Distingo cuatro elementos nebulosos en la confusa redacción del artículo: 1. “Propaganda ilegal…” 2. “El candidato…” 3. “Que haga campaña a título individual…” 4. “Publicitando su imagen” … Los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), deberían aclarar: ¿Qué considera propaganda ilegal, si aún no ha convocado el inicio del proceso electoral? Dar declaraciones a un reportero o ser invitado a un programa radial televisivo ¿es “publicitar su imagen? ¿Qué entienden por “hacer campaña a título personal”? ¿Exponer sus ideas políticas; debatir en un foro o escribir una nota en las redes digitales? ¿Puede alguien que “no” ha sido nominado oficialmente por un partido político, es decir, que todavía no tiene la calidad de “candidato”, ser considerado el sujeto de esta redacción? ¿Hay mucha área gris de interpretación al vincular “propaganda ilegal” con “campaña”? El Diccionario de la Lengua Española define propaganda como: 1)“Acción y efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores. 2)“Asociación cuyo fin es propagar doctrinas y opiniones”. Y el DRAE define “publicitar”: “Promocionar algo mediante publicidad”.

Una redacción así de vaga deja un amplio margen de ejercer un perverso poder discrecional sujeto a los efluvios interpretativos del Magistrado electoral de turno. El artículo 95, bautizado como “campaña anticipada” de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, LEEP, es un artículo mordaza que impide el debate y la libre expresión del pensamiento. El TSE debe hacer, con carácter de urgencia, una interpretación apegada a derecho.

La Corte de Constitucionalidad anterior se pasó por el arco del triunfo las acciones de inconstitucionalidad que existen en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. La Cámara de Periodismo y Cámara de Medios de Comunicación, interpusieron acciones de inconstitucionalidad por la defensa de la libertad y efectividad del sufragio y pureza del proceso electoral; por el derecho al libre acceso a la información; el derecho a la libre expresión; por el derecho a celebrar contratos; por el principio de legalidad; y, especialmente, por la ausencia de cualesquiera medios indirectos para impedir la comunicación y la libre circulación de ideas y opiniones.

La actual Corte de Constitucionalidad debe responder las acciones de inconstitucionalidad interpuestas desde hace años.