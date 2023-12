El networking y la generosidad

Se acercan fechas muy especiales en las cuales compartimos con familiares, amigos y compañeros de trabajo. Es por ello, por lo que considero que es una buena época para reflexionar sobre el tema de la generosidad y la ley de la reciprocidad. Mi mentor, Keith Ferrazi, dice que “la base del networking es la generosidad” e Ivan Misner, en el libro Networking like a pro, dice: “La reciprocidad en el networking, a menudo malinterpretada, va más allá del intercambio inmediato de favores”. Según la ley de la reciprocidad, las acciones beneficiosas hacia otros no buscan una recompensa instantánea, en cambio, la verdadera reciprocidad en las redes de relaciones sí implica una inversión a largo plazo, en la cual la generosidad se devuelve a través de una amplia red de contactos, asociados y seres queridos, sin expectativas de retorno inmediato. Por tanto, desde mi punto de vista, cuando uno es generoso, la recompensa, aunque no se busque, vendrá de algún lado. La generosidad se manifiesta de muchas formas: desde donaciones monetarias hasta actos de bondad cotidianos, como ceder el asiento en el transporte público o dedicar tiempo a ayudar a un amigo. Estos actos, independientemente de su tamaño, tienen un impacto profundo en la sociedad. Pero ¿qué beneficios podría traerme la generosidad? Estudios recientes han arrojado luz sobre los efectos positivos de la generosidad. La Universidad de Zurich, por ejemplo, encontró que las personas que actúan generosamente experimentan un aumento en la felicidad. Este estudio, publicado en Nature Communications, utilizó una técnica de imágenes cerebrales para demostrar que las áreas del cerebro asociadas con la felicidad se activan cuando las personas se comprometen a realizar actos generosos. La generosidad no es solo un acto de dar, sino un ciclo virtuoso que enriquece a todos los involucrados. Al practicar la generosidad, no solo mejoramos la vida de los demás, sino que también mejoramos nuestra propia salud y bienestar. En un mundo que a menudo se siente dividido, la generosidad actúa como un puente, conectando a las personas a través de actos de bondad y compasión.

Cada acto de generosidad, grande o pequeño, contribuye a construir un mundo más amable. Julio Lemus

En última instancia, cada acto de generosidad, grande o pequeño, contribuye a construir un mundo más amable y saludable. Es un recordatorio poderoso de que todos tenemos la capacidad de hacer una diferencia positiva en la vida de los demás y, al hacerlo, enriquecer la nuestra. En el ámbito del networking, la generosidad se manifiesta de diversas maneras, todas con un impacto significativo y positivo. Aquí te presento algunas estrategias efectivas para ejercer la generosidad en tu red de contactos: 1) Promociona negocios: apoya los negocios de tus amigos compartiendo sus publicaciones y recomendando sus servicios. 2) Haz cumplidos sinceros: fortalece tus relaciones con elogios honestos por logros o ideas innovadoras. 3) Celebra los logros: reconoce los éxitos de tus contactos con mensajes personalizados o llamadas. 4) Expresa admiración: envía correos a aquellos que admiras, explica tus razones y aprecio. 5) Apoya la búsqueda de empleo: ayuda a amigos desempleados compartiendo sus currículos con tu red. 6) Mentoría y asesoramiento: ofrece tu experiencia a emprendedores a través de coaching o webinars gratuitos. Estas acciones no solo benefician a los demás, sino que también enriquecen tus propias relaciones y red de contactos. Con cada persona con quien tengas una relación, siempre busca la forma de ayudarla. Me encanta la frase de una serie de televisión, en la cual, el director de un hospital siempre decía ¿Cómo te puedo ayudar? Les deseo miles de bendiciones en esta Navidad y un próspero 2024, con mucho éxito y networking.