El sesgo mediático

La revista The Economist, en su última edición, publica un reportaje sobre una investigación que abarca más de 600,000 piezas de periodismo escrito y televisivo. En dicho reportaje se evidencia que “el lenguaje de los medios de comunicación estadounidenses convencionales se ha alejado del centro político y se ha inclinado hacia la terminología y los temas preferidos por el Partido Demócrata”. Este sesgo ideológico ha sido evidente desde hace tiempo y refleja el pensamiento de los periodistas detrás de las redacciones de los medios de comunicación.

Conoceréis mi verdad y no os hará libres… Alfred Kaltschmitt

Hace años, escribí varias columnas sobre esta realidad, cuando el periodista Bernard Goldberg, ganador del premio Emmy, publicó su conocido libro Sesgo (2003), una obra similar en diseño investigativo a la de la revista The Economist. En sus treinta años en CBS News, Goldberg se ganó la reputación de ser uno de los periodistas más destacados en el ámbito de las noticias televisivas. Sin embargo, al observar el mundo mediático, vio que los medios ignoraban con demasiada frecuencia su misión principal: proporcionar información objetiva y desinteresada. Una y otra vez, vio que las noticias se inclinaban hacia la izquierda. Durante años, apeló a reporteros, productores y ejecutivos de cadenas para que informaran de manera más equilibrada, pero nadie lo escuchó. El sesgo progresista demócrata continuó. Decidió romper filas y, dando nombres, cifras y estadísticas, su investigación comprobó una cultura de noticias corporativas en la que la mentalidad sesgada es evidente tanto por omisión como en la forma en que se enfocan las noticias.

Por ello, es tan trascendente el ensayo de James Bennet, publicado en la última edición de The Economist, un antiguo editor de la página editorial del New York Times que fue despedido por publicar un artículo de un senador republicano que desencadenó una revuelta en la redacción. Bennet argumenta que el Times cada vez más confirma el sesgo izquierdista de sus lectores, incluso mientras les asegura que es independiente. Afirma que el sesgo socava su capacidad para rectificar la información. Solían ser como los mejores difusores públicos en otras democracias occidentales, estableciendo hechos comunes y marcando los límites del debate; hoy en día, menos. Que el Times afirme que juega según las mismas reglas que siempre ha jugado “es cometer una hipocresía que es evidente para los conservadores, peligrosa para los liberales y perjudicial para el país en su conjunto”, imputa. “Hace que el Times sea demasiado fácil de descartar para los conservadores y demasiado fácil de creer para los progresistas. La realidad es que el Times se está convirtiendo en la publicación a través de la cual la élite progresista de Estados Unidos se habla a sí misma sobre un Estados Unidos que en realidad no existe”.

Para sanar las divisiones en la política estadounidense, asegura Bennet, el periodismo necesita una renovación urgente, porque gran parte de los medios de comunicación convencionales están bajo la influencia de un sesgo no liberal, incluido el New York Times.

Esto me lleva a la importancia del papel que juegan las facultades de periodismo y la responsabilidad que tienen en la formación de sus estudiantes. El problema son los docentes. Varios estudios revelan que la mayoría de los profesores tienden hacia el progresismo y al Partido Demócrata. Lamentablemente, este sesgo activista y progresista penetra en todo, desde el conflicto palestino hasta el movimiento Woke, el movimiento LGTBQ+, las elecciones estadounidenses, el movimiento feminista, los temas sobre el aborto, la religión y el cambio climático. No hay tema alguno que escape a este fenómeno en el que cuenta más la ideología, la afinidad tribal, y las emociones cuentan más que la verdad de los hechos.

Lamentable, pero hay mucha oscuridad al final de este túnel.