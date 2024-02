Fuera de la caja

El silencio también comunica

El silencio es una herramienta poderosa en el tema de la comunicación.

Así como en las relaciones personales, a nivel corporativo el silencio también comunica —incluso si no queremos comunicar—, pues representa beneficios en varios contextos.

Numerosas investigaciones científicas respaldan que un ambiente de silencio contribuye a reducir el estrés, mejorar la calidad del sueño, fomentar la creatividad y la atención o aumentar la productividad en las personas. Y en cuanto al nivel de relaciones humanas, según los expertos, en determinadas situaciones, las pausas de silencio pueden permitir una comunicación más efectiva.



Y es porque, precisamente, el silencio puede ser utilizado para procesar información y emociones, y contribuye así a mejorar la calidad de la comunicación. El silencio puede interpretarse de diversas maneras, dando sentido a los sonidos que le anteceden y le preceden.



Existen dos tipos de silencio: el objetivo, que es básicamente no hacer ruido, y el subjetivo, que es aquel que se utiliza con una intencionalidad dramática. Es de conocimiento general que los buenos oradores dominan las palabras y los buenos comunicadores dominan los silencios. Por ello es que el silencio activo, el silencio que comunica, transmite su propio mensaje y al mismo tiempo contribuye a evitar compartir información confidencial, por lo cual es importante poder conocer y determinar en qué momentos se recomienda socializar información y diferenciar las circunstancias en las que el silencio es necesario.



El silencio es una herramienta poderosa en el tema de la comunicación, y se requiere habilidad para identificar las situaciones oportunas para adoptarlo y poder utilizarlo de manera estratégica. El silencio puede ser utilizado como forma de abstención, para evitar opinar sobre alguna situación en particular o para evitar una confrontación.

Es de conocimiento general que los buenos oradores dominan las palabras y los buenos comunicadores dominan los silencios.





También es una herramienta psicológica para inducir al interlocutor a escucharse a sí mismo; por lo tanto, este silencio se utiliza estratégicamente. También se utiliza como herramienta para ocultar y controlar emociones y como la pausa necesaria en toda conversación. Este último es el silencio que se practica durante la escucha empática.

Qué persona guarda silencio, de qué manera realiza el silencio y por cuánto tiempo son distintas variables que se recomienda gestionar con profesionales de comunicación corporativa.



El silencio y la comunicación reactivas consisten en tácticas de comunicación que se recomienda establecer en el Manual de Manejo de Crisis, ya que en la actualidad la transparencia en el manejo de la información, mantener presencia continua y responder de manera oportuna a los distintos stakeholders son acciones recomendadas.

El silencio puede ser utilizado como una herramienta de comunicación, analizando las ventajas y desventajas de implementar esta táctica, según cada situación y el desarrollo de los escenarios, con el objetivo de poder tomar la mejor decisión.



“Más vale buen callar que mal hablar”. Famosa frase del dramaturgo, poeta y novelista español Miguel de Cervantes, autor de Don Quijote de la Mancha, que contiene un interesante y moderno punto de vista sobre el silencio.