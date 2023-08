El valle de la muerte: guía personalizada para dejarlo atrás

Si te encuentras en el proceso de crear un negocio, quizás te preguntes: “¿Cuánto tiempo le doy a mi empresa para demostrar su rentabilidad?” o “¿en qué debería concentrarme conforme avanza mi proyecto?”. Te ofrezco una hoja de ruta adaptada y actualizada para guiarte en este viaje empresarial.

Muchos negocios en nuestra región enfrentan obstáculos para salir del valle de la muerte empresarial. Julio Zelaya

Los primeros seis meses: este período puede ser turbulento, ya que es cuando se ponen a prueba tus supuestos iniciales. Al finalizar este semestre, debes trabajar en documentar procesos, definir tus clientes y tu oferta de valor. ¿Cómo reconocer este momento? Notarás una recurrencia en las compras y una constancia en la calidad de tus productos o servicios. Tu tarea principal: consolidar. Identifica qué funciona y refuerza esos aspectos. Si algo no funciona, decide si corregirlo o desecharlo.

De uno a 18 meses: en este punto, la mayoría de las empresas que logran mantenerse a flote tienden a ver rentabilidad o, al menos, a alcanzar el punto de equilibrio. ¡Van saliendo del valle de la muerte! Entonces, es esencial que tengas control sobre las operaciones y sepas identificar áreas de mejora. Si al revisar tus finanzas ves números en verde y los costos de adquisición de clientes son menores que los ingresos que generan, vas por buen camino. Tu misión: refinar controles, optimizar gastos y potenciar ingresos.

De tres a cinco años: aquí deberías ser más hábil en captar clientes y en mejorar constantemente tus procesos y ofertas. Es crucial evaluar estrategias de crecimiento y cómo distanciarte de la competencia. Si tus clientes regresan regularmente y tus ingresos son estables, estás en esta fase. Lo que necesitas hacer: realiza un análisis exhaustivo del negocio. Planifica el futuro basándote en las lecciones aprendidas.

De seis a 10 años: tu negocio debería marchar casi en piloto automático. Si puedes ausentarte durante meses sin que esto afecte el rendimiento, has alcanzado este nivel. El enfoque ahora: revisar y adaptar tu estrategia. Considera diversificar geográficamente, expandir tu línea de productos o incluso pensar en una salida o sucesión.

Desafíos particulares en Latinoamérica: no todo es tan sencillo. Muchos negocios en nuestra región enfrentan obstáculos para salir del valle de la muerte empresarial:

1. Estrategias erráticas: falta de claridad y cambios constantes.

2. Empresas familiares sin estructura: la ausencia de una estructura clara y profesional puede ser problemática.

3. Emprendedor no preparado: muchos fracasan por no buscar asesoría, no buscar actualización constante, no profesionalizarse o no integrar equipos capacitados.

4. Falta de controles: problemas de flujo de caja y robos pueden ser consecuencia de controles insuficientes.

5. Falta de iliquidez: planificar solo escenarios optimistas sin considerar gastos imprevistos o retrasos en los pagos puede llevar al fracaso.

Si deseas que tu negocio trascienda, es fundamental prestar atención a estos puntos críticos y aprender de los errores comunes. La región necesita un nuevo escenario integrado por empresas emergentes que avancen con paso firme. ¿Estás dispuesto y listo para ser parte de ese escenario?